Самый опасный соперник Tesla: что делал Fisker раньше и что будет дальше

Хенрик Фискер – талантливый автомобильный дизайнер, который теперь решил составить серьезную конкуренцию электромобилям Tesla силами собственной компании Fisker. Вновь.

AutoOboz вспомнил лучшие проекты Фискера и подготовился встречать перспективные разработки, которые в очередной раз обещают перевернуть автомобильный мир.

В 2003 году появился Aston Martin DB9 – роскошное британское купе класса GT (Gran Turismo – авто для быстрых и комфортных путешествий на большие дистанции). Хенрик Фискер принимал непосредственное участие в создании облика машины. Начать стоит с того, что спустя почти 20 лет Aston Martin DB9 выглядит очень современно. Подозреваем, запас прочности его стилистики выдержит еще как минимум столько же.

Aston Martin DB9 – очень элегантный автомобиль Aston Martin

В основу дизайна DB9 легли традиционные пропорции, которые заставили машину естественным образом нравиться почти каждому человеку, кто ее видит. Разумеется, здесь есть и другие дизайнерские уловки, но мы точно распознаем не все – Фискер очень тонко и профессионально уловил "золотую середину", охватив предпочтения широкого круга автомобилистов, и создал действительно красивую элегантную модель. Отличная работа. Но такой подход продолжится и в других работах дизайнера.

До сих пор Aston Martin DB9 выглядит актуально Aston Martin

Параллельно с работой на "большой" автопром, датский автостилист развивал собственный бренд Fisker. В период 2005-2007 гг компания представляла собой некое тюнинг-ателье для спортивных машин. Но уровень доработок был намного выше в сравнении с другими подобными предприятиями. Купе Fisker Latigo CS построили на базе BMW 6-series, а родстер Fisker Tramonto создали на основе Mercedes SL.

Fisker Latigo CS базировался на BMW 6-series Fisker Automotive

От BMW внутри осталась только архитектура, но отделку полностью заменили Fisker Automotive

При этом автомобили получили уникальные кузова – снаружи почти никто не мог предположить, что внутри скрываются машины немецкого происхождения. Впрочем, интерьеры выдавали своих "доноров". Справедливости ради стоит отметить, что в Fisker Automotive расщедрились на куда более изысканную кожаную отделку, чем предлагали BMW и Mercedes.

В Fisker Tramonto невозможно узнать Mercedes SL Fisker Automotive

В интерьере было много дорогой кожи Fisker Automotive

Хенрик Фискер нарисовал для своих спорткаров действительно красивые кузова, которые отдельными элементами напоминали все тот же Aston Martin DB9 – дизайнерская преемственность просматривалась отчетливо. Но красота не сделала купе и родстер популярными – суммарно Latigo CS и Tramonto произвели в количестве менее 20 экземпляров. Так что в глобальном плане эти модели имеют скорее эстетическую ценность.

Fisker Karma – автомобиль, о котором вы, возможно, слышали, но уже забыли. Чтобы понимать масштаб и резонанс, подумайте про Tesla. Именно такими амбициями веяло от Karma, когда эта машина появилась в 2009. Приблизительно в то же время началась разработка Tesla Model S – потенциального соперника. Так что формально, именно компания Fisker громко заявила о возможностях электрификации роскошных спортивных авто. Тогда Илону Маску приходилось догонять Фискера.

Fisker Karma легко привлекает взгляды Fisker Automotive

Трудно сходу сказать, сколько лет этой машине Fisker Automotive

Непосредственно Fisker Karma не был 100-процентным электрокаром, а предлагал гибридные технологии. Тандем двигателя внутреннего сгорания и электромотора и сегодня кажется хорошей идеей. К тому же, в сегменте суперкаров подобные технологии применяются все чаще. Но около десяти лет назад красивый, мощный, быстрый и желанный автомобиль с электрическим мотором на борту казался очень смелой идеей. Во многом именно поэтому Fisker Karma сумел приковать к себе внимание общественности и прессы.

В дополнение ко всему, машина несла знамя экологичности с помощью отделки салона качественной, но искусственной кожей. При этом в интерьере попадались панели из натурального дерева. Но только из тех растений, которые уже погибли – например, в лесных пожарах.

Салон Fisker Karma получился роскошным Fisker Automotive

Несмотря на ажиотажный запуск модели, Fisker Karma быстро растерял покупателей. Компания погрузилась в огромные для небольшого производителя долги перед поставщиками оборудования и комплектующих, а надежность Karma не имела ничего общего с автомобилями для ежедневной эксплуатации. Сборку остановили в 2012 году – как раз к моменту выхода серийной Tesla Model S. Но Фискер решил двигаться дальше.

Следующий амбициозный проект – целая линейка электромобилей Fisker. Первенца уже показали – компактный кроссовер Fisker Ocean. Разработчик учел прежние ошибки и на этот раз предложил практичную модель более массового класса. При этом выглядит Ocean намного лучше потенциальных соперников от Tesla и Volkswagen. Но есть проблема – кроме расплывчатых обещаний о запасе хода (около 400 км) и приблизительной цены ($30 000-40 000) никакой конкретики о модели нет.

Fisker Ocean – компактный кроссовер Fisker Automotive

Fisker Ocean выглядит почти готовым к производству Fisker Automotive

Судя по всему, техническая часть электромобиля еще не готова. В Fisker сейчас рассматривают партнера для разработки – им может оказаться тот же Volkswagen. Параллельно дизайнер уже намекнул на следующую новинку первым интригующим изображением. Это пикап, который, скорее всего, разделит "начинку" с Ocean. Разумеется, детали об этой машине также неизвестны.

Салон Fisker Ocean простой и современный Fisker Automotive

Но Хенрик Фискер все же сумел привлечь к себе внимание – в который раз за свою яркую карьеру. Пока все выглядит оптимистично. Будем надеяться, что дизайнеру удастся найти инвесторов для создания сильного и опасного соперника Tesla. Многие эксперты отрасли видят в этой роли именно Fisker Automotive.

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