Самый опасный соперник Tesla: что делал Fisker раньше и что будет дальше

Хенрик Фискер – талантливый автомобильный дизайнер, который теперь решил составить серьезную конкуренцию электромобилям Tesla силами собственной компании Fisker. Вновь.

AutoOboz вспомнил лучшие проекты Фискера и подготовился встречать перспективные разработки, которые в очередной раз обещают перевернуть автомобильный мир.

В 2003 году появился Aston Martin DB9 – роскошное британское купе класса GT (Gran Turismo – авто для быстрых и комфортных путешествий на большие дистанции). Хенрик Фискер принимал непосредственное участие в создании облика машины. Начать стоит с того, что спустя почти 20 лет Aston Martin DB9 выглядит очень современно. Подозреваем, запас прочности его стилистики выдержит еще как минимум столько же.

В основу дизайна DB9 легли традиционные пропорции, которые заставили машину естественным образом нравиться почти каждому человеку, кто ее видит. Разумеется, здесь есть и другие дизайнерские уловки, но мы точно распознаем не все – Фискер очень тонко и профессионально уловил "золотую середину", охватив предпочтения широкого круга автомобилистов, и создал действительно красивую элегантную модель. Отличная работа. Но такой подход продолжится и в других работах дизайнера.

Параллельно с работой на "большой" автопром, датский автостилист развивал собственный бренд Fisker. В период 2005-2007 гг компания представляла собой некое тюнинг-ателье для спортивных машин. Но уровень доработок был намного выше в сравнении с другими подобными предприятиями. Купе Fisker Latigo CS построили на базе BMW 6-series, а родстер Fisker Tramonto создали на основе Mercedes SL.

При этом автомобили получили уникальные кузова – снаружи почти никто не мог предположить, что внутри скрываются машины немецкого происхождения. Впрочем, интерьеры выдавали своих "доноров". Справедливости ради стоит отметить, что в Fisker Automotive расщедрились на куда более изысканную кожаную отделку, чем предлагали BMW и Mercedes.

Хенрик Фискер нарисовал для своих спорткаров действительно красивые кузова, которые отдельными элементами напоминали все тот же Aston Martin DB9 – дизайнерская преемственность просматривалась отчетливо. Но красота не сделала купе и родстер популярными – суммарно Latigo CS и Tramonto произвели в количестве менее 20 экземпляров. Так что в глобальном плане эти модели имеют скорее эстетическую ценность.

Fisker Karma – автомобиль, о котором вы, возможно, слышали, но уже забыли. Чтобы понимать масштаб и резонанс, подумайте про Tesla. Именно такими амбициями веяло от Karma, когда эта машина появилась в 2009. Приблизительно в то же время началась разработка Tesla Model S – потенциального соперника. Так что формально, именно компания Fisker громко заявила о возможностях электрификации роскошных спортивных авто. Тогда Илону Маску приходилось догонять Фискера.

Непосредственно Fisker Karma не был 100-процентным электрокаром, а предлагал гибридные технологии. Тандем двигателя внутреннего сгорания и электромотора и сегодня кажется хорошей идеей. К тому же, в сегменте суперкаров подобные технологии применяются все чаще. Но около десяти лет назад красивый, мощный, быстрый и желанный автомобиль с электрическим мотором на борту казался очень смелой идеей. Во многом именно поэтому Fisker Karma сумел приковать к себе внимание общественности и прессы.

В дополнение ко всему, машина несла знамя экологичности с помощью отделки салона качественной, но искусственной кожей. При этом в интерьере попадались панели из натурального дерева. Но только из тех растений, которые уже погибли – например, в лесных пожарах.

Несмотря на ажиотажный запуск модели, Fisker Karma быстро растерял покупателей. Компания погрузилась в огромные для небольшого производителя долги перед поставщиками оборудования и комплектующих, а надежность Karma не имела ничего общего с автомобилями для ежедневной эксплуатации. Сборку остановили в 2012 году – как раз к моменту выхода серийной Tesla Model S. Но Фискер решил двигаться дальше.

Следующий амбициозный проект – целая линейка электромобилей Fisker. Первенца уже показали – компактный кроссовер Fisker Ocean. Разработчик учел прежние ошибки и на этот раз предложил практичную модель более массового класса. При этом выглядит Ocean намного лучше потенциальных соперников от Tesla и Volkswagen. Но есть проблема – кроме расплывчатых обещаний о запасе хода (около 400 км) и приблизительной цены ($30 000-40 000) никакой конкретики о модели нет.

Судя по всему, техническая часть электромобиля еще не готова. В Fisker сейчас рассматривают партнера для разработки – им может оказаться тот же Volkswagen. Параллельно дизайнер уже намекнул на следующую новинку первым интригующим изображением. Это пикап, который, скорее всего, разделит "начинку" с Ocean. Разумеется, детали об этой машине также неизвестны.

Но Хенрик Фискер все же сумел привлечь к себе внимание – в который раз за свою яркую карьеру. Пока все выглядит оптимистично. Будем надеяться, что дизайнеру удастся найти инвесторов для создания сильного и опасного соперника Tesla. Многие эксперты отрасли видят в этой роли именно Fisker Automotive.

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