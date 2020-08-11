Самый необычный Land Cruiser: как выглядит пожарная Toyota

Старый внедорожник Toyota Land Cruiser 75 превратили в необычный пожарный автомобиль. Несмотря на свои размеры, машина компактнее привычной спецтехники, поэтому пригодится в небольших городах.

Пикап Toyota Land Cruiser получил много оборудования. Скриншот видео PacificCoastAuto

И без того внедорожный Toyota Land Cruiser 75 подготовили для трудных условий еще лучше и оснастили более крупными колесами с цепкими покрышками. Кроме того, для соответствия непосредственно пожарному предназначению старый внедорожник Тойота оснастили огнетушителями, лестницей, насосами и пожарным рукавом.

И, конечно, кузов пикапа Land Cruiser 1996 года выкрасили в яркий красный цвет. На службе транспортное средство должно было провести приблизительно 20 лет – такой регламент в Японии.

В ярком цвете Toyota Land Cruiser выглядит довольно необычно. Скриншот видео PacificCoastAuto

Автомобиль оснащен стандартным двигателем V6 объемом 4,2 л мощностью 129 л.с. Мотор сочетается с 5-ступенчатой механической КПП. На данный момент пробег составляет 15 000 км, что является настоящими пустяками для Тойота Ленд Крузер 75.

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