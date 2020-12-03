Самый мощный пикап в мире завоевал титул Truck of the Year 2021

Компания Ram Truck получила престижный титул американского журнала MotorTrend за новый пикап Ram 1500 TRX

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стоит отметить, что с момента, как 11 лет назад подразделение Dodge по выпуску пикапов Ram было выделено в отдельную компанию, Ram Truck 6 раз завоевывал титул MotorTrend Truck of the Year. В 2019 году награду получил Ram 1500, а в начале нынешнего года приза удостоилось семейство пикапов Ram Heavy Duty.

Ram 1500 TRX получила престижный титул американского журнала MotorTrend media.fcanorthamerica.com

Напомним, что пикап Ram 1500 TRX был презентован в августе нынешнего года и уже успел собрать множество наград и призов. Помимо эффектной внешности и богатой комплектации новинка является самым мощным серийным пикапом в мире. Под его капотом скрывается 711-сильный (523 кВт) 6,2-литровый компрессорный мотор HEMI V8, который обладает крутящим моментом в 882 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия TorqueFlite.

Ram 1500 TRX – самый мощный серийный пикап в мире media.fcanorthamerica.com

От своих собратьев по семейству топовый 1500 TRX отличается усиленной рамой из высокопрочной стали. Спереди установлена двухрычажная подвеска с коваными рычагами, а сзади — пятирычажная конструкция с мостом Dana 60 и электронной блокировкой дифференциала. На разгон до "сотни" пикапу требуется 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч.

Интерьер Ram 1500 TRX отделан кожей и алькантарой media.fcanorthamerica.com

Интерьер отделан кожей и алькантарой. В списке оснащения – 6 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с 12-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, 900-ваттная аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками и камеры кругового обзора.

Ram 1500 TRX media.fcanorthamerica.com

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