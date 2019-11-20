Самый мощный и быстрый Toyota RAV4 показали в США

На автошоу в Лос-Анджелесе дебютировал гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime с подключаемой гибридной установкой.

Как стало известно OBOZREVATEL, в США дебютировала самая мощная и динамичная версия RAV4 за всю историю существования модели. Впервые над популярным кроссовером работали специалисты спортивного подразделения Toyota Racing Development (TRD). В результате получился гибридный кроссовер с характеристиками спорткара.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

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По сравнению с обычным гибридным RAV4 версия Prime является подзаряжаемым (PHEV) гибридом. Автомобиль оснастили более мощным мотор-генератором, новой более производительной литий-ионной батареей. В частности, силовая установка прибавила 83 л.с., в результате 302-сильный Prime является самым мощным гибридом в классе. В результате кроссовер способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, что ровно на 2 с быстрее, чем обычный RAV4 Hybrid. (7,8 с). Для сравнения, у RAV4 с 269-сильным 3,5-литровым V6, который выпускался с 2006 по 2012 год, разгон до "сотни" занимал 6,3 с.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Исключительно на электротяге Prime способен преодолеть до 63 км. Кстати, по этому показателю новинка является абсолютным рекордсменом среди кроссоверов с PHEV. Средний расход топлива, по данным производителя, составляет всего 2,6 л на 100 км пробега.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Новинка оснащена полноприводной трансмиссией, подвеской со спортивными настройками и отличается по дизайну от других представителей семейства RAV4. В частности, автомобиль получил 18-дюймовые диски с оригинальным рисунком, иной дизайн облицовки радиатора, черные декоративные вставки, передний спойлер и задний диффузор.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

RAV4 Prime оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором, который работает по циклу Аткинсона. Он развивает 176 л.с., как и обычный RAV4 Hybrid, но за счет более мощного электромотора суммарная отдача силовой установки достигает 302 л.с.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Несмотря на то, что на новинке установили более эффективную батарею, это никак не отразилось на пространстве салона за счет того, что она расположена под полом. Кроме того, RAV4 Prime получил модернизированную систему вентиляции и кондиционирования от модели Prius Prime, которая позволяет снизить энергетические потери и увеличить запас хода.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Продажи самого мощного и быстрого кроссовера от Toyota намечені на лето будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota показала новый бюджетный кроссовер.

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