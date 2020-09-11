Самый маленький внедорожник Suzuki превратили в грузовик. Фото

Новый внедорожник Suzuki Jimny ненадолго покинул европейский рынок. Из-за несоответствия экологическим нормам продажи модели пришлось прекратить. Но машина вернулась в виде легкого грузовика.

Как сообщает First Gear, двигатель Suzuki Jimny выбрасывает в атмосферу 173 г СО2 на 100 км. Речь идет о 1,5-литровом моторе мощностью 102 л.с.

При этом на территории Евросоюза в действие вступают строгие нормы, которые запрещают превышать средний показатель для модельного ряда в 95 г/км. В противном случае производителя ждет крупный штраф.

Suzuki решила перевести Jimny в сегмент легких грузовиков. Фото: Suzuki

Но в секторе коммерческого транспорта экологические требования намного лояльнее. Поэтому в компании решили адаптировать Jimny к нуждам грузовых перевозчиков. Такое решение оказалось намного дешевле совершенствования силовой установки.

Теперь в Европе маленький внедорожник Suzuki доступен только с передними креслами, от которых металлической решеткой отгородили грузовой отсек объемом 863 л. При этом из оснащения исчез не только задний диван, но и автоматическая КПП.

В салоне теперь только два кресла и большой багажник. Фото: Suzuki

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