Самый маленький кроссовер Mercedes поразил мощным мотором

На Женевском автошоу компания Daimler презентует спортивные версии Mercedes-AMG GLA 45 с мощными моторами.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Самый маленький кроссовер в семье Mercedes-Benz получит две новые спортивные версии от мастеров тюнинга из Аффальтербаха.

Новый компактный кроссовер Mercedes-AMG предлагается в двух версиях – 387-сильной GLA 45 и 421-сильной GLA 45 S media.daimler.com

Для версии Mercedes-AMG GLA 45 подготовили форсированные 2-литровые турбомоторы. Базовая модель получит двигатель мощностью 387 л.с. и крутящим моментом 480 Нм. Более мощная модификация S имеет в своем арсенале 421 л.с. и 500 Нм соответственно.

Двухлитровая турбированная "четверка" является одним из самых совершенных двигателей компании media.daimler.com

Независимо от версии, GLA 45 оснащена 8-ступенчатой АКП и полноприводной трансмиссией media.daimler.com

Оба автомобиля также оснащены доработанной полноприводной трансмиссией AMG Performance 4Matic+ с системой распределения тяги AMG Torque Control, а вся мощь мотора передается к ведущим колесам посредством 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями AMG Speedshift DCT 8G.

Узнать Mercedes-AMG GLA 45 не составит труда благодаря собственному аеродинамическому обвесу, выразительномцу бамперу и стильным легкосплавным дискам media.daimler.com

С таким арсеналом GLA 45 способен развивать скорость 250 или 270 км/ч в зависимости от версии, а стрелка спидометра преодолевает отметку 100 км/ч спустя 4,4 (4,3) секунды после старта.

В заисимости от версии максимальная скорость достигает 250 или 270 км/ч media.daimler.com

Держать мощные болиды под контролем помогут спортивные тормозные механизмы, а также система управления силовым агрегатом и шасси AMG Dynamic Select, имеющей 6 режимов: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual и Race.

Сзади автомобиль украсил спойлер на крыше, изящный диффузор и две пары выхлопных патрубков диаметров 82 мм (у верcии S – 90 мм) media.daimler.com

Усеченный спортивный руль, алюминиевые педали с перфорацией, оригинальная цветовая гамма – лишь малая часть отличий GLA 45 от других версий кроссовера media.daimler.com

В салоне можно обнаружить стильные "ковши", украшенные вставками из полированного алюминия и желтым декором, усеченный спортивный руль и фирменную цифровую приборную панель с двумя экранами под общим стеклом.

Салон в полной мере подчеркивает спортивный характер новинки media.daimler.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz подготовила конкурента Tesla.

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