Самый крутой Toyota RAV4 оказался агрессивнее стандартного кроссовера

Кроссовер Toyota RAV4 улучшили в компании Versus. Японские тюнеры поработали над дизайном популярной модели, которая теперь выглядит еще агрессивнее в сравнении со стандартным авто.

Японские тюнеры умело подчеркнули острый характер дизайна кроссовера Тойота РАВ 4. За счет геометричных накладок на кузов облик теперь кажется более стройным, а контрастный черный цвет отдельных элементов добавляет эффектности.

Тюнинг Toyota RAV4 от Versus drom.ru

Тюнинг Toyota RAV4 от Versus drom.ru

Также в программу визуальной доработки вошли колесные диски особого дизайна диаметром 18, 19, 20 дюймов и тормозные суппорты, окрашенные в яркий желтый цвет.

Стандартный кроссовер Toyota RAV4 Toyota

Не забили специалисты и о практичности – эффектный багажник на крыше выглядит брутально и добавляет удобства в ежедневной эксплуатации. С этим элементом отлично сочетается усиленный передний бампер с дополнительной светотехникой.

Тюнинг Toyota RAV4 от Versus drom.ru

Тюнинг Toyota RAV4 от Versus drom.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком и дорогом седане Toyota, который теперь сделали еще лучше.

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