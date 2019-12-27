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27 декабря • обновлено в 17:23
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Самый крутой Suzuki Jimny показался на фото до премьеры

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Знаменитый внедорожник Suzuki Jimny получил особую модификацию. Официально автомобиль представят на специальном мероприятии в Токио 10-12 января, однако увидеть машину можно уже сейчас.

Как выяснил OBOZREVATEL, за основу конструкторы взяли Suzuki Jimny Sierra. Так в Японии называется глобальная версия внедорожника. Ведь на домашнем рынке существует и более узкий автомобиль, который позволяет вписаться в налоговые льготы благодаря компактным габаритам.

Suzuki Jimny 2019 получил новую модификацию

Suzuki Jimny 2019 получил новую модификацию

globalsuzuki.com

Новая модификация получила название Suzuki Jimny Sierra Marine Style, и здесь нетрудно заметить морские мотивы. Собственно, в первую очередь новый внедорожник отлично подойдет рыбакам. Об этом говорят специальные футляры для удочек, установленные на крыше.

Основой для особого внедорожника послужил Suzuki Jimny Sierra

Основой для особого внедорожника послужил Suzuki Jimny Sierra

globalsuzuki.com

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Suzuki Jimny заступил на службу в полицию

Там же появились аэродинамический багажник и дополнительная светотехника. Кроме того, внедорожник Сузуки Джимни получил усиленные бамперы, подготовку для установки лебедки, особый окрас кузова, хромированные корпуса наружных зеркал и крутые колесные диски на внедорожных покрышках.

В Японии также можно купить Сузуки Джимни с плоскими колесными арками, благодаря которым автомобиль менее широкий в сравнении с глобальной версией

В Японии также можно купить Сузуки Джимни с плоскими колесными арками, благодаря которым автомобиль менее широкий в сравнении с глобальной версией

globalsuzuki.com

На данный момент неизвестно, предложит ли компания в дальнейшем такую спецификацию к покупке. Вполне возможно, что этот автомобиль так и останется выставочным экземпляром.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости новые авто Suzuki внедорожник авто
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