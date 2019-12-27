Самый крутой Suzuki Jimny показался на фото до премьеры

Знаменитый внедорожник Suzuki Jimny получил особую модификацию. Официально автомобиль представят на специальном мероприятии в Токио 10-12 января, однако увидеть машину можно уже сейчас.

Как выяснил OBOZREVATEL, за основу конструкторы взяли Suzuki Jimny Sierra. Так в Японии называется глобальная версия внедорожника. Ведь на домашнем рынке существует и более узкий автомобиль, который позволяет вписаться в налоговые льготы благодаря компактным габаритам.

Suzuki Jimny 2019 получил новую модификацию globalsuzuki.com

Новая модификация получила название Suzuki Jimny Sierra Marine Style, и здесь нетрудно заметить морские мотивы. Собственно, в первую очередь новый внедорожник отлично подойдет рыбакам. Об этом говорят специальные футляры для удочек, установленные на крыше.

Основой для особого внедорожника послужил Suzuki Jimny Sierra globalsuzuki.com

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Там же появились аэродинамический багажник и дополнительная светотехника. Кроме того, внедорожник Сузуки Джимни получил усиленные бамперы, подготовку для установки лебедки, особый окрас кузова, хромированные корпуса наружных зеркал и крутые колесные диски на внедорожных покрышках.

В Японии также можно купить Сузуки Джимни с плоскими колесными арками, благодаря которым автомобиль менее широкий в сравнении с глобальной версией globalsuzuki.com

На данный момент неизвестно, предложит ли компания в дальнейшем такую спецификацию к покупке. Вполне возможно, что этот автомобиль так и останется выставочным экземпляром.

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