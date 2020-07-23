Самый крутой Mercedes увидели на улице до премьеры

Mercedes S-class 2021 модельного года представят официально осенью. Ждать осталось не так долго, но возможность изучить детали дизайна есть уже сейчас.

Автомобиль продолжает проходить дорожные испытания. Mercedes W223 пытаются скрывать камуфляжной пленкой, но по мере приближения премьеры ее на кузове остается все меньше. Поэтому многие элементы уже понятны. К тому же, не так давно в сети появились фото нового Мерседеса почти без камуфляжа.

Традиционно большой седан Mercedes S-class занимает место флагмана в модельном ряду немецкой компании. Автомобиль всегда удивляет передовыми технологиями, которые затем распространяются на многие модели мирового автопрома.

На кузове Mercedes W223 2021 года почти не осталось камуфляжа. Фото: Motor1.com

Машина сохранит узнаваемый силуэт. При этом передняя решетка увеличится в размерах, а фары станут более узкими. Задние фонари с горизонтальных заменят вертикальными, при этом отдельные секции будут заходить на крышку багажника.

Один из наиболее интересных элементов стайлинга – выдвижные ручки дверей, которые сегодня являются очень модным элементом и появятся на Mercedes S-class впервые.

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

Также производитель уже распространил первые фото салона Mercedes W223 2021.

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

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