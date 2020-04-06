Главная Новости
6 апреля • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Самый крутой кроссовер Skoda превратили в скорую помощь

628
Читать материал на украинском

Кроссовер Skoda Kodiaq является самым крупным SUV чешского бренда. Модификация RS к тому же делает его наиболее мощным представителем линейки. Теперь автомобиль превратили в скорую помощь.

Турбированный дизельный двигатель объемом 2 л развивает 239 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Благодаря этому медики смогут быстро прибыть на срочный вызов даже в отдаленные и труднодоступные локации при любой погоде, ведь Skoda Kodiaq RS оснащен системой полного привода.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

skoda-auto.com

Два таких спортивных кроссовера с дизельным двигателем подготовила компания Halls Electrical специально для британской санитарной авиации. В распоряжении ведомства уже есть стандартные кроссоверы Шкода Кодьяк, Skoda Octavia и Superb.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

skoda-auto.com

Внешне специальные Kodiaq RS легко отличить благодаря фирменному окрасу скорой помощи с наклейками, которые обладают светоотражающим эффектом.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи

skoda-auto.com

Обычные Skoda Kodiaq также работают в скорой помощи

Обычные Skoda Kodiaq также работают в скорой помощи

hallselectrical.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом сопернике Skoda Rapid от Suzuki.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda скорая помощь кроссовер новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги