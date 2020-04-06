Самый крутой кроссовер Skoda превратили в скорую помощь

Кроссовер Skoda Kodiaq является самым крупным SUV чешского бренда. Модификация RS к тому же делает его наиболее мощным представителем линейки. Теперь автомобиль превратили в скорую помощь.

Турбированный дизельный двигатель объемом 2 л развивает 239 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Благодаря этому медики смогут быстро прибыть на срочный вызов даже в отдаленные и труднодоступные локации при любой погоде, ведь Skoda Kodiaq RS оснащен системой полного привода.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи skoda-auto.com

Два таких спортивных кроссовера с дизельным двигателем подготовила компания Halls Electrical специально для британской санитарной авиации. В распоряжении ведомства уже есть стандартные кроссоверы Шкода Кодьяк, Skoda Octavia и Superb.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи skoda-auto.com

Внешне специальные Kodiaq RS легко отличить благодаря фирменному окрасу скорой помощи с наклейками, которые обладают светоотражающим эффектом.

Skoda Kodiaq RS подготовили к работе в скорой помощи skoda-auto.com

Обычные Skoda Kodiaq также работают в скорой помощи hallselectrical.com

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