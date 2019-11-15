Главная Новости
15 ноября • обновлено в 17:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Самый крутой кроссовер Chery: в сети показали премиальную новинку

947
Читать материал на украинском

Китайская компания Chery в прошлом году основала премиальный суббренд Exeed. Пока эти автомобили представлены в КНР, но могут появиться в Европе. Exeed VX 2020 – новый кроссовер.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания "Чери" уже распространила официальные изображения модели. Кроме того, в базу Министерства промышленности Китая попали живые фото Exeed VX.

Exeed VX 2020 – новый крупный кроссовер от Chery

Exeed VX 2020 – новый крупный кроссовер от Chery

cheryinternational.com

Новая машина окажется самой крупной в семействе. Длина равна 4970 мм при колесной базе 2900 мм. Выглядит китайский кроссовер очень современно: передняя решетка состоит из крупных горизонтальных перекладин, а фары и задние фонари объединены хромированными полосами с названием бренда Exeed.

Новости
Chery показала соперника Kia Sportage: фото

Кроме того, корму пересекает линия светодиодных огней. Стоит отметить, что снаружи премиальный кроссовер Chery никого не копирует и демонстрирует самобытный стиль.

Производитель показал официальные изображения Exeed VX

Производитель показал официальные изображения Exeed VX

cheryinternational.com

Также в сети появилось фото интерьера Exeed VX. На нем видна технологичная передняя панель с огромным экраном, который выполняет роль щитка приборов и монитора информационно-развлекательной системы.

На живых фото новый кроссовер Exeed полностью соответствует официальным изображениям

На живых фото новый кроссовер Exeed полностью соответствует официальным изображениям

Министерство промышленности КНР

Корма Exeed VX выглядит стильно благодаря хромированной отделке и современным фонарям

Корма Exeed VX выглядит стильно благодаря хромированной отделке и современным фонарям

Министерство промышленности КНР

На центральной консоли едва наберется десяток традиционных клавиш – почти за все функции отвечают сенсорные органы управления. Внимание привлекают две крупные шайбы, между ними располагается третий экран – он предусмотрен для климатической системы. VX станет первой моделью Exeed, которая получит семиместный салон.

Интерьер Exeed VX 2020 выглядит актуально и оснащен современными функциями

Интерьер Exeed VX 2020 выглядит актуально и оснащен современными функциями

На тоннеле заметен некий девайс. Это похоже на площадку для беспроводной зарядки смартфона или портативный сенсорный блок для управления второстепенными функциями авто.

Двигатель Exeed VX – четырехцилиндровый турбированный 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента). Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной КПП на два сцепления.

Exeed TX (плюс удлиненная версия Exeed TXL) – первенец модельного ряда

Exeed TX (плюс удлиненная версия Exeed TXL) – первенец модельного ряда

cheryinternational.com

Новая модель присоединится к уже представленным среднеразмерному Exeed TX и компактному Exeed LX, основой для которого послужил кроссовер Chery Tiggo 7.

Exeed LX 2020 – самый маленький кроссовер премиального суббренда

Exeed LX 2020 – самый маленький кроссовер премиального суббренда

cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 послужил основой для Exeed LX

Chery Tiggo 7 послужил основой для Exeed LX

cheryinternational.com

Новости
Geely Icon 2020: представлен стильный китайский кроссовер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае создали стильный и мощный электрический кроссовер, который может отбить у Tesla всех покупателей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер китайский автомобиль Chery новости Exeed
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги