Самый крутой кроссовер Chery: в сети показали премиальную новинку

Китайская компания Chery в прошлом году основала премиальный суббренд Exeed. Пока эти автомобили представлены в КНР, но могут появиться в Европе. Exeed VX 2020 – новый кроссовер.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания "Чери" уже распространила официальные изображения модели. Кроме того, в базу Министерства промышленности Китая попали живые фото Exeed VX.

Exeed VX 2020 – новый крупный кроссовер от Chery cheryinternational.com

Новая машина окажется самой крупной в семействе. Длина равна 4970 мм при колесной базе 2900 мм. Выглядит китайский кроссовер очень современно: передняя решетка состоит из крупных горизонтальных перекладин, а фары и задние фонари объединены хромированными полосами с названием бренда Exeed.

Кроме того, корму пересекает линия светодиодных огней. Стоит отметить, что снаружи премиальный кроссовер Chery никого не копирует и демонстрирует самобытный стиль.

Производитель показал официальные изображения Exeed VX cheryinternational.com

Также в сети появилось фото интерьера Exeed VX. На нем видна технологичная передняя панель с огромным экраном, который выполняет роль щитка приборов и монитора информационно-развлекательной системы.

На живых фото новый кроссовер Exeed полностью соответствует официальным изображениям Министерство промышленности КНР

Корма Exeed VX выглядит стильно благодаря хромированной отделке и современным фонарям Министерство промышленности КНР

На центральной консоли едва наберется десяток традиционных клавиш – почти за все функции отвечают сенсорные органы управления. Внимание привлекают две крупные шайбы, между ними располагается третий экран – он предусмотрен для климатической системы. VX станет первой моделью Exeed, которая получит семиместный салон.

Интерьер Exeed VX 2020 выглядит актуально и оснащен современными функциями

На тоннеле заметен некий девайс. Это похоже на площадку для беспроводной зарядки смартфона или портативный сенсорный блок для управления второстепенными функциями авто.

Двигатель Exeed VX – четырехцилиндровый турбированный 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента). Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной КПП на два сцепления.

Exeed TX (плюс удлиненная версия Exeed TXL) – первенец модельного ряда cheryinternational.com

Новая модель присоединится к уже представленным среднеразмерному Exeed TX и компактному Exeed LX, основой для которого послужил кроссовер Chery Tiggo 7.

Exeed LX 2020 – самый маленький кроссовер премиального суббренда cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 послужил основой для Exeed LX cheryinternational.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае создали стильный и мощный электрический кроссовер, который может отбить у Tesla всех покупателей.

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