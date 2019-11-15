Самый крутой кроссовер Chery: в сети показали премиальную новинку

Китайская компания Chery в прошлом году основала премиальный суббренд Exeed. Пока эти автомобили представлены в КНР, но могут появиться в Европе. Exeed VX 2020 – новый кроссовер.
Как стало известно OBOZREVATEL, компания "Чери" уже распространила официальные изображения модели. Кроме того, в базу Министерства промышленности Китая попали живые фото Exeed VX.
Exeed VX 2020 – новый крупный кроссовер от Chery
cheryinternational.com
Новая машина окажется самой крупной в семействе. Длина равна 4970 мм при колесной базе 2900 мм. Выглядит китайский кроссовер очень современно: передняя решетка состоит из крупных горизонтальных перекладин, а фары и задние фонари объединены хромированными полосами с названием бренда Exeed.
Кроме того, корму пересекает линия светодиодных огней. Стоит отметить, что снаружи премиальный кроссовер Chery никого не копирует и демонстрирует самобытный стиль.
Производитель показал официальные изображения Exeed VX
cheryinternational.com
Также в сети появилось фото интерьера Exeed VX. На нем видна технологичная передняя панель с огромным экраном, который выполняет роль щитка приборов и монитора информационно-развлекательной системы.
На живых фото новый кроссовер Exeed полностью соответствует официальным изображениям
Министерство промышленности КНР
Корма Exeed VX выглядит стильно благодаря хромированной отделке и современным фонарям
Министерство промышленности КНР
На центральной консоли едва наберется десяток традиционных клавиш – почти за все функции отвечают сенсорные органы управления. Внимание привлекают две крупные шайбы, между ними располагается третий экран – он предусмотрен для климатической системы. VX станет первой моделью Exeed, которая получит семиместный салон.
Интерьер Exeed VX 2020 выглядит актуально и оснащен современными функциями
На тоннеле заметен некий девайс. Это похоже на площадку для беспроводной зарядки смартфона или портативный сенсорный блок для управления второстепенными функциями авто.
Двигатель Exeed VX – четырехцилиндровый турбированный 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента). Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной КПП на два сцепления.
Exeed TX (плюс удлиненная версия Exeed TXL) – первенец модельного ряда
cheryinternational.com
Новая модель присоединится к уже представленным среднеразмерному Exeed TX и компактному Exeed LX, основой для которого послужил кроссовер Chery Tiggo 7.
Exeed LX 2020 – самый маленький кроссовер премиального суббренда
cheryinternational.com
Chery Tiggo 7 послужил основой для Exeed LX
cheryinternational.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае создали стильный и мощный электрический кроссовер, который может отбить у Tesla всех покупателей.
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