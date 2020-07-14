Chery представила дешевую альтернативу Toyota Land Cruiser 200

Китайский бренд Exeed (принадлежит компании Chery) представил внедорожник под названием XV (анонсировали данную модель еще в прошлом году). Это 7-местная модель крупных размеров, которая станет флагманом марки.

Для понимания, Exeed VX имеет длину 4,97 м, ширину – 1,94 м, а высоту – 1,81 м; размер колесной базы составляет 2,9 м. Помимо габаритов, новый внедорожник Чери удивляет еще и дизайном: машины выглядит очень современно и массивно, а в профиль даже напоминает Toyota Land Cruiser 200.

Exeed VX - новый кроссовер от Chery. Фото: Exeed

Также у машины неплохое оснащение: два 12,3-дюймовых экрана (приборная панель + дисплей мультимедиа), круиз-контроль, климатическая установка, панорамная крыша, камера кругового обзора, помощь при парковке и т.д.

Exeed VX - новый кроссовер от Chery. Фото: Exeed

Первоначально Exeed VX будет оснащаться 1,6-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, его состыкуют с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением и передним приводом. Позже появится более сильный 2,0-литровый турбомотор на 254 л.с. и 385 Нм (при этом он будет работать в паре с той же трансмиссией и тем же приводом).

Exeed VX - новый кроссовер от Chery. Фото: Exeed

Exeed VX - новый кроссовер от Chery. Фото: Exeed

Продажи Exeed VX начнутся в Китае в начале осени. Цены на новинку пока не сообщается, но, очевидно, она будет намного дешевле того же Toyota Land Cruiser 200.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Chery представила новый Tiggo 7.