Самый красивый автомобиль: представлена Ferrari Roma 2020

Ferrari Roma 2020 – новейшая модель знаменитого итальянского бренда, которая олицетворяет появление совершенно другого корпоративного стиля.

Как выяснил OBOZREVATEL, новая "Феррари Рома" получила переднемоторную компоновку. Автомобиль окажется самым доступным предложением в модельном ряду, даже несмотря на то, что назван в честь итальянской столицы.

Ferrari Roma 2020 – новое купе класса GT ferrari.com

В качестве основы использовали кабриолет Ferrari Portofino. Но кроме платформы и доработанного двигателя от донора здесь ничего не осталось – кузов и салон созданы заново.

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Элегантный силуэт Ferrari Roma – дань классическим итальянским автомобилям ferrari.com

Дизайн Ferrari Roma 2020

Снаружи Ferrari Roma не похожа ни на одну другую модель компании – все линии понятны и гармоничны, а пропорции и силуэт создают аккуратный и приятный глазу ансамбль правильных форм. Переднее расположение двигателя подчеркнуто длинным капотом и сдвинутой к задней части кабиной.

Корма Ferrari Roma сочетает новые элементы с традиционными ferrari.com

Стоит признать, что последним автомобилям "Феррари" не достает такого завершенного и сбалансированного облика. Видимо, теперь общий стиль моделей кардинально преобразится.

Внимание привлекают элегантная решетка, лаконичный воздухозаборник в переднем бампере и фары необычной формы, разделенные надвое горизонтальными полосками дневных ходовых огней.

Передняя часть выделяет Ferrari Roma 2020 из модельного ряда "Феррари" ferrari.com

В дизайне кормы Ferrari Roma использованы необычные решения ferrari.com

Изменилась и форма задних фонарей – намек на четыре классических плафона остался, однако светоэлементы выполнены в виде аккуратных пунктирных линий. Единственное, что позволит безошибочно идентифицировать новинку как Ferrari при взгляде на корму – "четырехствольный" выхлоп.

Салон Ferrari Roma 2020

Интерьер "Рома" – еще одно новое место для Ferrari. Передняя панель получила необычную конфигурацию: "заплывая" на карты дверей и центральную консоль, она создает отдельные капсулы для водителя и переднего пассажира.

Интерьер Ferrari Roma 2020 отличается от всех моделей компании ferrari.com

Стоит отметить крупный цифровой щиток приборов и центральный монитор портретной ориентации, который отвечает за управление информационно-развлекательным комплексом.

Цифровой щиток приборов и вертикальный центральный экран Ferrari Roma выглядят очень современно ferrari.com

Двигатель Ferrai Roma 2020

Portofino поделилась с новинкой мотором, который подвергли модернизации. Теперь дважды турбированный V8 объемом 3,9 л развивает 620 л.с. (вместо прежних 600 л.с.) и 760 Нм крутящего момента.

Кабриолет Ferrari Portofino послужил основой для "Феррари Рома" ferrari.com

Разгон до 100 км/ч сократился до 3,4 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. 7-ступенчатую роботизированную КПП заменили на 8-ступенчатую. Базовая стоимость Ferrari Roma 2020 составит около 190 тыс. евро.

Соперники Ferrari Roma

Aston Martin DB11 – один из главных конкурентов Ferrari Roma 2020 astonmartin.com

Конечно, новая "Феррари" не создает новый сегмент, поэтому итальянское авто сразится с лучшими двухдверными купе сегмента роскошных GT. В первую очередь это касается Aston Martin DB11 и Bentley Continental GT.

Bentley Continental GT – потенциальный соперник Ferrari Roma 2020 bentleymotors.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Японии создали удивительный суперкар из инновационного материала.

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