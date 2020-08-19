Самый грозный соперник Tesla Model X появился на дороге

Новый электрический кроссовер Lucid с неизвестным названием увидели вообще без маскировочного камуфляжа на дорогах Калифорнии во время рекламной фотосессии.

Это значит, что новый электрокар покажут довольно скоро, хотя на данный момент об этом нет никакой информации. Визуально автомобиль получился довольно крупным – около 5 м в длину (или даже больше), что делает его основным соперником кроссовера Tesla Model X.

Собственно, электромобили Тесла в целом являются главной целью для Lucid на рынке. Их новый седан Lucid Air готовится к производству. Недавно запас хода автомобиля превысил 800 км на одной полной зарядке. Этот показатель приблизительно на 200 км перекрывает возможности Tesla Model S, с которой будет соперничать Air.

Электрический кроссовер Lucid получился огромным. Фото: drom.ru

Новый электрокар Lucid выглядит очень эффектно. Фото: drom.ru

Серийный седан представят в начале осени. Вероятно, тогда производитель рассекретит какую-то информацию о новом электрическом кроссовере или даже покажет предсерийный прототип, который мы видим на первых фото.

Электрический седан Lucid Air почти готов к производству. Фото: drom.ru

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