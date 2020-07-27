Самый дорогой в мире внедорожник из Украины заметили в Москве

В Украине уже насчитывается с десяток самых дорогих внедорожников в мире – Rolls-Royce Cullinan. И вот один из них неожиданно заметили в Москве.

Судя по метке геолокации, внедорожник на киевских номерах был сфотографирован на подземном паркинге одного из отелей российской столицы. Соответствующее фото опубликовал Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Rolls-Royce Cullinan на киевских номерах, замеченный в Москве. Скриншот публикации

В комментариях пользователи соцсети активно обсуждают снимок, некоторые из них задаются вопросом, как столь роскошный автомобиль оказался в Москве – доставили ли его на поезде или самолете, или же он добрался своим ходом.

Отметим, что Rolls-Royce Cullinan стоит в Украине от 420 000 долларов. Это не только самый дорогой, но и один из самых мощных внедорожников в мире – он оснащен 6,7-литровым двигателем V12, который выдает 571 л.с. и 850 Нм. С 0 до 100 км/ч Каллинан разгоняется за 5.2 секунды. В модельной иерархии марки Cullinan расположился между Phantom и Ghost.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что возле аэропорта "Киев" заметили два самых дорогих внедорожника в мире.