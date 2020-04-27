Самый дорогой Lexus в мире продают почти без пробега

На фото изображен один из наиболее редких автомобилей в мире – Lexus LFA, который производили в 2010-2012 годах. Конкретный экземпляр продают в Германии, пробег составляет 870 км.

Машина привлекает внимание не только футуристичным дизайном, который и спустя 10 лет выглядит удивительно, но и зеркальным покрытием кузова. Купить такой Лексус было невозможно. Поэтому его единственный владелец решил показать свой тонкий вкус и обратился за помощью в стороннее тюнинг-ателье.

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Разумеется, это вкусовщина. Но, подозреваем, новый покупатель для сохранения коллекционной ценности все же пожелает избавиться от пошлого хрома. В любом случае, этот японский суперкар является удивительным приобретением не только благодаря дизайну. Ведь конструкция машины поистине выдающаяся.

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Сумасшедший 4,8-литровый V10 мощностью 560 л.с. получился настолько высокооборотистым, что в компании решили отказаться от аналогового тахометра, стрелка которого просто не успевала за оборотами мотора, в пользу цифрового щитка приборов – до того, как это стало повсеместным явлением в мировом автопроме.

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Теперь один из этих 500 невероятных автомобилей выставили на продажу – по цене 1 050 000 евро. Дорого? Стоит отметить, что Lexus LFA признан одним из лучших суперкаров в мире. Его имя надолго вписано в историю автомобилестроения, а ограниченный тираж подчеркивает эксклюзивность.

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Старый Lexus LFA продают. Дорого drom.ru

Пока эти автомобили продавали еще новыми, цена составляла порядка 350 000 евро. Стоит отметить, что Лексус в итоге ничего не заработал на LFA – модель не задумывалась как коммерческий проект, а должна была продемонстрировать конструкторский потенциал японской компании. С этой задачей суперкар справился отлично, однако многие до сих пор ждут преемника Lexus LFA. Мы тоже.

В фирменном белом цвете Lexus LFA выглядит лучше lexus.com

В фирменном белом цвете Lexus LFA выглядит лучше lexus.com

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