Самый дорогой Lexus в мире продают почти без пробега
На фото изображен один из наиболее редких автомобилей в мире – Lexus LFA, который производили в 2010-2012 годах. Конкретный экземпляр продают в Германии, пробег составляет 870 км.
Машина привлекает внимание не только футуристичным дизайном, который и спустя 10 лет выглядит удивительно, но и зеркальным покрытием кузова. Купить такой Лексус было невозможно. Поэтому его единственный владелец решил показать свой тонкий вкус и обратился за помощью в стороннее тюнинг-ателье.
Разумеется, это вкусовщина. Но, подозреваем, новый покупатель для сохранения коллекционной ценности все же пожелает избавиться от пошлого хрома. В любом случае, этот японский суперкар является удивительным приобретением не только благодаря дизайну. Ведь конструкция машины поистине выдающаяся.
Сумасшедший 4,8-литровый V10 мощностью 560 л.с. получился настолько высокооборотистым, что в компании решили отказаться от аналогового тахометра, стрелка которого просто не успевала за оборотами мотора, в пользу цифрового щитка приборов – до того, как это стало повсеместным явлением в мировом автопроме.
Теперь один из этих 500 невероятных автомобилей выставили на продажу – по цене 1 050 000 евро. Дорого? Стоит отметить, что Lexus LFA признан одним из лучших суперкаров в мире. Его имя надолго вписано в историю автомобилестроения, а ограниченный тираж подчеркивает эксклюзивность.
Пока эти автомобили продавали еще новыми, цена составляла порядка 350 000 евро. Стоит отметить, что Лексус в итоге ничего не заработал на LFA – модель не задумывалась как коммерческий проект, а должна была продемонстрировать конструкторский потенциал японской компании. С этой задачей суперкар справился отлично, однако многие до сих пор ждут преемника Lexus LFA. Мы тоже.
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