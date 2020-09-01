Самый дешевый Rolls-Royce показали на фото

Rolls-Royce Ghost нового поколения представили официально. Большой седан поступит в продажу от $330 000 – это самая дешевая модель в линейке британского бренда.

Автомобиль получил современный дизайн в духе других автомобилей компании – более крупного лимузина Phantom и кроссовера Cullinan. В то же время, седан выдержан в традиционном стиле.

В предыдущем поколении модель базировалась на модифицированной платформе BMW 7-series. Теперь автомобиль переехал на собственную архитектуру Rolls-Royce.

Rolls-Royce перевел новый Ghost на собственную платформу. Фото: Rolls-Royce

Под капотом установлен дважды турбированный V12 мощностью 571 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и набирать 250 км/ч максимальной скорости.

Крупный седан (длина превышает 5,5 м) получил электронного парковочного ассистента, систему ночного виденья, системы помощи в движении, адаптивный круиз-контроль, двери с электроприводом.

Интерьер по традиции отделан натуральной кожей и дорогим деревом. Фото: Rolls-Royce

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о внедорожнике Rolls-Royce Cullinan, который припарковался на тротуаре в центре Киева.