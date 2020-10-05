Самый дешевый Renault в Украине: во сколько обойдется б/у Sandero

Хэтчбек Renault Sandero является одним из лидеров продаж на украинском рынке новых автомобилей и самой дешевой моделью Renault в Украине. Тем не менее, 272 900 грн, которые просят за автомобиль, для многих могут оказаться крупной суммой.

АвтоОбоз выяснил, сколько нужно заплатить, чтобы купить эту модель на вторичке. Разумеется, подержанный Renault Sandero дешевле нового, но и состояние у машин очень разное.

Самый дешевый автомобиль обойдется в $2850 (81 000 грн) – заметно доступнее нового авто. Но в этом случае предлагается модель первого поколения 2010 года производства. Напомним, совсем недавно производитель показал третье поколение Sandero, который через какое-то время отправится в продажу.

Пробег 10-летней машины равен 275 000 км – это серьезная цифра. На этом фоне трудно предположить, какое расстояние автомобиль еще сумеет преодолеть. Но продавец сообщает об отличном техническом состоянии и недавнем капремонте подвески. Значит, новому владельцу не придется тратить средства на серьезные работы. Однако стоит учитывать, что подержанный автомобиль в любом возрасте требует определенных вложений. В конкретном случае речь идет о незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия.

Следующий вариант – за $4000 (114 000 грн). Более чем на тысячу долларов дороже предыдущего предложения, но и пробег здесь меньше – 137 000 км. Автомобиль все так же первого поколения, 2009 года выпуска. Тем не менее, даже учитывая меньший пробег, у старшего экземпляра не такая большая разница в цене в сравнении с машиной, которая проехала в два раза больше.

В объявлении есть пометка "после ДТП". На фото б/у Renault Sandero выглядит нормально (за исключением царапин и сколов краски на кузове). Поэтому о последствиях аварии говорить трудно. Однако на фото салона видно, что в ступице рулевого колеса сработала подушка безопасности водителя. Продавец отметил, что двигатель, коробка передач и ходовая работают. Но помогают ли они машине ехать – неизвестно.

Если нужен автомобиль поновее – стоит обратить внимание на модель второго поколения. Дорестайлинговый Renault Sandero 2013 года производства с пробегом 120 000 км оценили в $6700 (190 000 грн). Это все равно дешевле, чем хэтчбек той же генерации, который представлен в Украине на рынке новых авто. Пускай и в обновленном виде.

С пробегом менее 100 000 км цены на авто предсказуемо поднимаются. За 98 тыс. на одометре просят $6800 (192 000 грн). Автомобиль первого поколения, 2012 года. Хэтчбек выглядит хорошо, не был в ДТП и находится в удовлетворительном состоянии.

С 51 000 км пробега машину того же 2012 года оценили в $7500 (212 000 грн). Немного доплатив, за $7650 (217 000 грн) можно обратить внимание на Renault Sandero 2013 года производства, второе поколение модели. Пробег – 45 000 км.

Самый дорогой вариант на вторичке оценен в $12 500 (354 000 грн). Это дороже новой модели в базовом исполнении. К тому же, пробег составляет 7000 км. Дело в том, что машина в хорошей комплектации, да еще и с автоматической КПП.

Автомобиль 2019 года выпуска. В отличном состоянии и всего с одним пройденным техническим обслуживанием. Покупать такие экземпляры довольно безопасно – как правило, они остаются на гарантии и все еще способны подарить ощущение нового авто. К тому же, можно сэкономить средства в сравнении с покупкой новой модели в идентичной комплектации. Но на вторичке для конкретной машины подобные предложения находятся на верхушке ценового диапазона, что подойдет не каждому покупателю.

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