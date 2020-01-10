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10 января • обновлено в 13:34
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Самый дешевый Renault попался на фото: ждем в этом году

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Бюджетный Renault Sandero – самый дешевый автомобиль французского бренда в Украине. Модель следующего, третьего поколения снова заметили на дорогах общего пользования.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка проходит дорожные испытания – длительный и очень важный этап в подготовке любой модели. Дебют состоится осенью этого года.

Renault Sandero 2020 почти готов к серийному производству

Renault Sandero 2020 почти готов к серийному производству

motor1.com

На данный момент прототип оклеен камуфляжной пленкой. Однако это обстоятельство только на первый взгляд не позволяет сделать никаких выводов о дизайне автомобиля. Ведь новый Рено Сандеро 2020 кардинально отличается от предшественника, это уже заметно.

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В первую очередь внимание привлекает новая форма бокового остекления. Теперь у нее более динамичный силуэт и выраженная поясничная линия. В целом кузов кажется обтекаемым, а короткие свесы добавляют профилю спортивности.

Узкое остекление и обтекаемый силуэт – новый Sandero больше похож на Clio

Узкое остекление и обтекаемый силуэт – новый Sandero больше похож на Clio

motor1.com

Актуальный Renault Sandero в профиль выглядит менее динамично

Актуальный Renault Sandero в профиль выглядит менее динамично

group.renault.com

Такие перемены в дизайне связаны с новой платформой, на которой построен хэтчбек Renault Sandero 2020. Многими компонентами поделятся новый Nissan Juke и Renault Clio. От последнего бюджетник получит и бензиновый турбомотор объемом 1 л на 100 л.с. (160 Нм).

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Даже под камуфляжем корма Renault Sandero 2020 кажется аккуратной и пропорциональной

Даже под камуфляжем корма Renault Sandero 2020 кажется аккуратной и пропорциональной

motor1.com

С появлением Сандеро компания наверняка покажет и новый Рено Логан. Седан построят на той же платформе с аналогичными двигателями. Обе модели, как и прежде, получат общий дизайн. Купить Renault Logan следующего поколения, как и Sandero, можно будет в 2021 году.

Новый Рено Клио послужил технической основой для Sandero 2020

Новый Рено Клио послужил технической основой для Sandero 2020

group.renault.com

Кроссовер Ниссан Джук 2020 базируется на той же платформе

Кроссовер Ниссан Джук 2020 базируется на той же платформе

nissan-global.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, Renault Captur и Clio получили гибридные модификации, которые позволят сэкономить на топливе.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Renault бюджетный автомобиль новые авто авто
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