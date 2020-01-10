Самый дешевый Renault попался на фото: ждем в этом году

Бюджетный Renault Sandero – самый дешевый автомобиль французского бренда в Украине. Модель следующего, третьего поколения снова заметили на дорогах общего пользования.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка проходит дорожные испытания – длительный и очень важный этап в подготовке любой модели. Дебют состоится осенью этого года.

Renault Sandero 2020 почти готов к серийному производству motor1.com

На данный момент прототип оклеен камуфляжной пленкой. Однако это обстоятельство только на первый взгляд не позволяет сделать никаких выводов о дизайне автомобиля. Ведь новый Рено Сандеро 2020 кардинально отличается от предшественника, это уже заметно.

В первую очередь внимание привлекает новая форма бокового остекления. Теперь у нее более динамичный силуэт и выраженная поясничная линия. В целом кузов кажется обтекаемым, а короткие свесы добавляют профилю спортивности.

Узкое остекление и обтекаемый силуэт – новый Sandero больше похож на Clio motor1.com

Актуальный Renault Sandero в профиль выглядит менее динамично group.renault.com

Такие перемены в дизайне связаны с новой платформой, на которой построен хэтчбек Renault Sandero 2020. Многими компонентами поделятся новый Nissan Juke и Renault Clio. От последнего бюджетник получит и бензиновый турбомотор объемом 1 л на 100 л.с. (160 Нм).

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Даже под камуфляжем корма Renault Sandero 2020 кажется аккуратной и пропорциональной motor1.com

С появлением Сандеро компания наверняка покажет и новый Рено Логан. Седан построят на той же платформе с аналогичными двигателями. Обе модели, как и прежде, получат общий дизайн. Купить Renault Logan следующего поколения, как и Sandero, можно будет в 2021 году.

Новый Рено Клио послужил технической основой для Sandero 2020 group.renault.com

Кроссовер Ниссан Джук 2020 базируется на той же платформе nissan-global.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, Renault Captur и Clio получили гибридные модификации, которые позволят сэкономить на топливе.

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