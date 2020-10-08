Самый дешевый полный привод: сколько стоят 4х4 автомобили в Украине

Внедорожники на рынке новых автомобилей в Украине занимают большую долю. Широкий ассортимент погодных условий в сочетании с плохими дорогами делают полноприводные машины подходящим выбором.

АвтоОбоз выяснил, с какой суммой денег можно приблизиться к сегменту 4х4. При этом не обязательно покупать рамный внедорожник – в продаже много подходящих кроссоверов. А есть и совсем уж неожиданные предложения.

УАЗ 374195

Один из наиболее удивительных автомобилей в подборке. Странно, что самый дешевый полноприводный автомобиль в Украине сделан в России. Тем не менее, 374195 – это не цена в гривнах, а индекс модели, который вы все равно не запомните.

УАЗ 374195. Фото: UAZ

Внедорожник стоит 454 000 грн. Стоит ли просить такие деньги за машину, которая появилась в 60-х годах прошлого столетия и с тех пор почти не изменилась? Вопрос неоднозначный.

Renault Duster

Этот бюджетный кроссовер очень популярен в нашей стране. Покупатели оценили надежность, крепкость конструкции, привлекательную цену и отличные возможности на бездорожье.

Renault Duster. Фото: Renault

Для полноты эффекта стоит приобрести Renault Duster с полным приводом. Самый дешевый вариант обойдется в 488 400 грн.

Suzuki SX4

Автомобили этой японской компании пользуются устойчивым спросом в Украине. В нашей стране модельный ряд четырехколесных транспортных средств представлен исключительно внедорожниками. Самый доступный из них – Suzuki SX4.

Suzuki SX4. Фото: motorglobe.org

В полноприводной модификации эта модель доступна за 538 000 грн, что дешевле многих даже переднеприводных соперников.

Suzuki Vitara

Немного добавив, за 559 900 грн можно купить кроссовер Suzuki Vitara, который многим может показаться более привлекательным предложением. SX4 скорее напоминает хэтчбек, а Vitara уже похож на модный городской кроссовер. Но в конкретном случае он еще и может быть оснащен трансмиссией 4х4.

Suzuki Vitara. Фото: Suzuki

Renault Arkana

Интересно, что в подборку полноприводных автомобилей попала отечественная модель. И это не ЛуАЗ, производство которого прекращено много лет назад. Кроссовер Renault Arkana собирают на заводе ЗАЗ в Запорожье.

Renault Arkana. Фото: Renault

К покупке доступно множество вариантов и конфигураций с разными двигателями и КПП. Сейчас нас интересует полноприводный вариант – за такой автомобиль просят от 569 500 грн.

Suzuki Jimny

Интересно, что в Украине за относительно небольшую сумму можно купить не только полноприводный кроссовер или УАЗ, но и настоящий рамный внедорожник с мировым именем. Suzuki Jimny в нашей стране (он всегда 4х4) можно взять за 569 700 грн.

Suzuki Jimny. Фото: Suzuki

Nissan Qashqai

Этот популярный кроссовер тоже попал в список наиболее доступных полноприводных SUV. Правда, разрыв в цене с предыдущим предложением довольно большой. За Nissan Qashqai в Украине с полноприводной трансмиссией просят от 688 970 грн.

Nissan Qashqai. Фото: Nissan

JAC T8

Один из наиболее ярких внедорожников в этом материале – китайский пикап JAC T8. Оказывается, машину такого плана тоже можно приобрести, при этом совсем необязательно разоряться. Цена – 698 250 грн.

JAC T8. Фото: JAC

Nissan X-Trail

Японский кроссовер Nissan X-Trail пользуется признанием и уважением среди многих автомобилистов. Среди достоинств – знаменитое имя, надежность, практичность и широкий набор двигателей и КПП. В полноприводном исполнении X-Trail стоит от 704 450 грн.

Nissan X-Trail. Фото: Nissan

Hyundai Kona

Автомобиль с ярким дизайном привлекает внимание молодежи и городских жителей. Но исполнение 4х4 позволит компактному кроссоверу проявить свои способности за пределами твердого покрытия. За полноприводный Hyundai Kona необходимо заплатить 722 700 грн.

Hyundai Kona. Фото: Hyundai

Mazda CX-3

Если добавить совсем немного, можно приобрести Mazda CX-3, если вам нужен именно этот бренд. Кроссовер с 4х4 обойдется в 729 000 грн.

Mazda CX-3. Фото: Mazda

Hyundai Tucson

Более крупный кроссовер от Hyundai стоит от 764 800 грн. Tucson выглядит стильно и хорошо оснащен. К тому же, модель очень известная и хорошо зарекомендовала себя как надежный автомобиль.

Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Kia Sportage

Часто Kia Sportage становится бестселлером в сегменте компактных кроссоверов украинского рынка. Покупателей привлекает известный бренд, яркий дизайн и приятная цена. Но за полноприводную модификацию придется заплатить как следует – от 767 866 грн.

Kia Sportage. Фото: Kia

Mitsubishi ASX

Еще один японский кроссовер – Mitsubishi ASX. Самый компактный кроссовер бренда в Украине в исполнении с четырьмя ведущими колесами оценен в 774 000 грн. Недавно автомобиль претерпел модернизацию и уже поступил в продажу в обновленном виде.

Mitsubishi ASX. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander

Для фанатов бренда есть еще одно интересное предложение – Mitsubishi Outlander. Этот автомобиль известен надежностью и практичностью, а его имя знает каждый автолюбитель. За полный привод просят от 822 000 грн.

Mitsubishi Outlander. Фото: Mitsubishi

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых новых кроссоверах в Украине.