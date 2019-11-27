Самый дешевый пикап Tesla создали в Дании

Известный датский энтузиаст Lego-движения Питер Блэкерт представил свою версию Tesla Cybertruck.

Как стало известно OBOZREVATEL, причудливый электрический пикап Tesla Cybertruck стал объектом для вдохновения фанов Lego. Есть только несколько автомобилей в мире, которые идеально подходят для конструктора Lego, в том числе, Tesla Cybertruck.

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Да, пока очередное детище Илона Маска представляет собой концептуальную модель, и можно с уверенностью сказать, что серийная машина будет выглядеть менее эпатажно. Но Питер Блэкерт не стал дожидаться релиза и представил на Flickr свою уменьшенную копию скандально известного пикапа.

Квадратные формы концепта и детали конструктора Lego – просто идеальное сочетание. Пока в датской компании еще раздумывают над новым конструктором, Питер Блэкерт уже презентовал свою версию Tesla Cybertruck из плаcтиковых деталей Lego.

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Мало того, он построили сразу две версии Cybertrucks. Один представляет собой уменьшенную копию оригинальной версии пикапа в сером цвете, как на презентации. Второй экземпляр выполнен в стилистике другого не менее нашумевшего проекта Маска SpaceX Mars – помимо самого пикапа в комплекте есть квадроцикл и несколько фигурок коcмонавтов.

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Как вы видите, игрушечный Cybertrucks выглядит очень правдоподобно, и, безусловно, станет достойным представителем семейства конструкторов Lego. Блэкерт использовал детали из линейки Lego Creator, так как формы пикапа Tesla настолько просты, что использовать элементы конструктора Lego Technic нет необходимости.

Tesla Cybertruck из деталей Lego flickr.com

Очевидно, фанатам придется подождать некоторое время, пока Lego не выпустит официальный конструктор, если он вообще появится. Но с учетом того, что серийное производство пикапа Tesla должно стартовать в 2021 году, придется пока экспериментировать с конструктором самостоятельно, вдохновляясь идеями Блэкерта или собственной фантазией…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,

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