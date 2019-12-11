Самый дешевый кроссовер Mercedes поехал на электричестве

Mercedes GLA 2020 представлен официально. Новый кроссовер демонстрирует агрессивный дизайн и хвастает плагин-гибридной модификацией, которая позволяет проехать 64 км на электричестве.

Как стало известно OBOZREVATEL, в модельном ряду новинка расположится ниже семиместного Mercedes GLB. Представители компании позиционируют новый Мерседес ГЛА 2020 как подходящую машину для молодых активных людей.

Mercedes-Benz GLA 2020 – потенциально самый популярный кроссовер бренда mercedes-benz.com

Главное новшество – подключаемая гибридная модификация Mercedes GLA 250e EQ Power. В этом случае автомобиль получил 1,3-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Батарея на 15,6 кВтч позволяет преодолевать до 64 км исключительно посредством электротяги.

В сравнении с предшественником Mercedes GLA 2020 стал выше mercedes-benz.com

В других случаях, при выборе исключительно ДВС под капотом, новый кроссовер Mercedes GLA предложит диапазон 161-302 л.с. Длина/ширина/высота авто составляют 4410 мм/1834 мм/1611 мм соответственно. Колесная база равна 2729 мм.

В профиль новый кроссовер Mercedes-Benz напоминает уменьшенный Mercedes EQC mercedes-benz.com

На дизайн Mercedes GLA 2020 повлиял и электромобиль EQC mercedes-benz.com

Дизайн вдохновлен старшими моделями, такими как Mercedes GLC и Mercedes GLE, в то время как в профиль (в большей степени это касается бокового остекления) новинка напоминает электрический кроссовер Mercedes EQC. Стоит отметить, что во втором поколении модель совсем не похожа на предшественника.

От модели первого поколения в новом Mercedes GLA визуально не осталось ничего mercedes-benz.com

Интерьер выполнен в духе соплатформенных Mercedes A-class и GLB. Передняя панель получила фирменные "сопла" воздуховодов климатической системы и мультимедийный комплекс MBUX с двумя крупными экранами, один из которых выполняет функцию цифрового щитка приборов.

Салон Mercedes-Benz GLA 2020 выглядит роскошно и современно mercedes-benz.com

Главные соперники Mercedes GLA 2020 – компактные кроссоверы Audi Q2 и BMW X2. Выход на рынок запланирован на середину следующего года.

Audi Q2 – соперник для Mercedes GLA 2020 audi.com

Кроссовер BMW X2 – один из наиболее популярных компактных кроссоверов премиального сегмента bmw.com

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