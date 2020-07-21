Самый дешевый кроссовер Kia: появились первые фото
Kia Sonet 2021 – самый дешевый кроссовер корейского автопроизводителя, который построен на платформе и агрегатах Hyundai Venue. Новый бюджетный кроссовер показали на первых фото.
Автомобиль был представлен в качестве концепта в прошлом году. Уже тогда было понятно, что автомобиль отправится в серийное производство практически без изменений. Теперь же очевидно, что автомобиль, который выйдет на рынок, будет выглядеть так же, как и прототип. Даже несмотря на то, что производитель еще не раскрыл внешность новинки на 100%.
Так, кроссовер Киа Сонет 2021 модельного года получил ту же фирменную переднюю решетку и фары со сложным рисунком дневных ходовых огней, которые образуют замысловатые зигзаги. Внутренняя графика задних фонарей, которые объединены светодиодной полосой, также повторяет решения концепта.
Новый Kia Sonet окажется немного короче 4 м в длину и разделит платформу с Hyundai Venue, который уже вышел на рынок. В моторную гамму войдут бензиновые атмосферный (1,2 л, 83 л.с.) и турбированный (1 л, 120 л.с.) двигатели, а также дизель объемом 1,6 л мощностью 115 л.с. Официальная премьера новинки состоится 7 августа.
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