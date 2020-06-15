Самый дешевый кроссовер Hyundai стал еще круче. Фото
Hyundai Venue является самым дешевым кроссовером бренда по цене от $17 000. Теперь автомобиль получил стильное обновление дизайна. Такая модель называется Hyundai Venue Flux.
В новой версии автомобилю немного подкорректировали и без того довольно эффектную внешность. В первую очередь это коснулось дизайна передней решетки. Благодаря технологии горячей штамповки удалось создать сложную структуру рисунка.
Такой элемент заставляет новый Hyundai Venue выглядеть дороже и напоминать более крупные кроссоверы Hyundai. В стандартной версии модель оснащена решеткой с крупными элементами в виде символов "+". Для Flux предложена мелкая сетка с аккуратными сегментами.
Также новую модификацию сопровождают яркие цветовые акценты различных декоративных деталей кузова. В первую очередь такой автомобиль отправится на домашний корейский рынок. Возможно, в дальнейшем эта версия появится и в США – страна является одним из приоритетных секторов для самого маленького кроссовера Hyundai, где авто позиционируют как доступную молодежную модель.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом кроссовере Hyundai Santa Fe, который претерпел очень серьезную модернизацию и сильно изменился.