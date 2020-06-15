Самый дешевый кроссовер Hyundai стал еще круче. Фото

Hyundai Venue является самым дешевым кроссовером бренда по цене от $17 000. Теперь автомобиль получил стильное обновление дизайна. Такая модель называется Hyundai Venue Flux.

В новой версии автомобилю немного подкорректировали и без того довольно эффектную внешность. В первую очередь это коснулось дизайна передней решетки. Благодаря технологии горячей штамповки удалось создать сложную структуру рисунка.

Самый маленький кроссовер Hyundai получил новую версию hyundai.com

Такой элемент заставляет новый Hyundai Venue выглядеть дороже и напоминать более крупные кроссоверы Hyundai. В стандартной версии модель оснащена решеткой с крупными элементами в виде символов "+". Для Flux предложена мелкая сетка с аккуратными сегментами.

Решетка Hyundai Venue Flux hyundai.com

Решетка стандартного кроссовера Hyundai Venue hyundai.com

Также новую модификацию сопровождают яркие цветовые акценты различных декоративных деталей кузова. В первую очередь такой автомобиль отправится на домашний корейский рынок. Возможно, в дальнейшем эта версия появится и в США – страна является одним из приоритетных секторов для самого маленького кроссовера Hyundai, где авто позиционируют как доступную молодежную модель.

Салон Hyundai Venue Flux hyundai.com

Интерьер новой модификации кроссовера Hyundai выделяется яркими деталями hyundai.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом кроссовере Hyundai Santa Fe, который претерпел очень серьезную модернизацию и сильно изменился.