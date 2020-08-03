Самый дешевый Гелендваген с маленьким мотором уже на дорогах

Стас Сидилев Новости 13:50, 3.08.2020

Внедорожник Mercedes G-class обзавелся новой модификацией G 350 с самым маленьким мотором в линейке. Новый автомобиль уже увидели на дорогах.

В первую очередь внедорожник Мерседес адресован китайским покупателям, которым приходится платить высокие налоги на роскошь из-за покупки любимого G-class. Производитель решил снизить цену Гелендвагена и выйти на рынке КНР за пределы "роскошного" сегмента с помощью небольшого мотора.

Бензиновый турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 л выдает 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. ДВС сочетается с 9-ступенчатой автоматической КПП.

Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn
Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn

Снаружи новая дешевая модификация отличается от прежней разве что другими колесными дисками меньшего диаметра. В Китае Mercedes G 500 на данный момент стоит $233 000. Чтобы местные покупатели избавились от дорогих налогов, Mercedes G 350 должен оказаться дешевле $210 000.

Точная цена автомобиля пока неизвестна. На местном рынке в продажу новинка отправится в сентябре.

Колесные диски отличают дешевый Гендваген.
Фото: autohome.com.cn
Салон Mercedes G 350.
Фото: autohome.com.cn

Как рассказывал OBOZREVATEL, премьера нового Mercedes S-class W223 приближается, автомобили все чаще видят на улицах.

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