Самый дешевый электрокар в мире: он правда стоит $930?

В Китае есть очень много дешевых автомобилей, особенно это касается класса LSV – низкоскоростных транспортных средств, которые чаще всего именуются "четырехколесными трициклами".

Одну из таких машин продают на популярном китайском сайте Alibaba, и она интересна тем, что именуется как самый дешевый электромобиль в мире. Речь идёт о некой модели Changli Nemeca, ценник на которую действительно выглядит соблазнительно – 930 долларов.

Китайский электромобиль за 930 долларов jalopnik.com

Характеристиками машина блещет минимальными: ее мотор выдаёт всего 1,1 л.с. А по своему виду "китаец" откровенно напоминает гольф-кар. Однако стоимость на первый взгляд заставляет закрыть глаза на такие ТТХ.

Китайский электромобиль за 930 долларов jalopnik.com

Но действительно ли этот автомобиль обойдется меньше, чем в 1000 долларов? Увы, не но не совсем. Главный редактор сайта Jalopnik Джейсон Торчински решил заказать себе такой автомобиль и рассказал о всех платежах, которые ему пришлось заплатить перед тем, как он окончательно стал владельцем "самого дешевого электромобиля".

jalopnik.com

Итак, дополнительных затрат оказалось довольно много, и выглядят они следующим образом:

батарея (на удивление, она не входила в базовое оснащение) – $305;

транспортировка (из китайского Шанхая в порт Уилмингтон. Северная Каролина, США) – $549;

услуги порта прибытия (грузоперевозки, хранение на складе и т.п.) – $528;

растаможка и регистрация – $1018.

Китайский электромобиль за 930 долларов jalopnik.com

Таким образом,стоимость электрокара составила $3 331, однако это ещё не конец – Джейсону предстоит ещё заплатить за доставку авто из порта домой, поэтому он предполагает, что в конечном счёте Changli Nemeca выйдет ему примерно в 3500 долларов (плюс-минус). То есть, реально такой автомобильчик обходится более чем в 3 раза дороже, чем можно было бы подумать.

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