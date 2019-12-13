Самый большой кроссовер Volkswagen: появились первые скетчи

Американское отделение компания Volkswagen презентовала первые официальные изображения обновленного флагманского внедорожника Atlas.

Иллюстрации появились на сайте пресс-службы производителя. Обновленный Volkswagen Atlas 2021 модельного года получит дизайн в стиле родственного 5-местного кроссовера Atlas Cross, представленного в октябре нынешнего года.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

Напомним, что самый большой внедорожник марки дебютировал в 2016 году и нашел немало поклонников на американском рынке. В процессе обновления автомобиль получит новую светотехнику, иные бампера, крупную решетку радиатора с продольными хромированными планками, а также ряд других декоративных изменений.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

Длина обновленной версии выросла на 76 мм и теперь достигает 5112 мм. Для сравнения 5-местный Atlas Cross Sport имеет длину 4966 мм. Колесная база у обоих "Атласов" одинаковая – 2979 мм. В целом внешний облик модели выполнен в классическом стиле, подчеркивающем флагманский статус модели.

Volkswagen Atlas 2021 media.vw.com

В салоне появились новое руль, мультимедийная система с расширенным функционалом и беспроводная зарядка для смартфона. Список опций пополнили адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в трафике и системой распознавания дорожных знаков.

Volkswagen Atlas Cross презентовали в октябре 2019 года media.vw.com

Покупателям будут предложены несколько бензиновых моторов – турбированный 2-литровый TSI мощностью 235 л.с. и атмосферная версия VR6 3.0, развивающая 276 сил. В паре с ними работает 8-ступенчатый "автомат". Кроме того, по сравнению с предшественником для обновленной версии будет доступен фирменный полный привод 4Motion независимо от используемого двигателя.

Volkswagen Atlas презентовали в 2016 году, но скоро его ждет обновление media.vw.com

Основными конкурентами для обновленного Volkswagen Atlas станут Toyota Highlander, Ford Explorer и Honda Pilot. Презентация новинки ожидается на автошоу в Чикаго в феврале будущего года, а продажи стартуют ближе к лету.

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