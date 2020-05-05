Самый большой кроссовер Geely уже в продаже: цена — $17 900

Не так давно компания Geely представила свой самый большой кроссовер, и вот спустя всего несколько дней автомобиль уже оказался у дилеров. Впрочем, пока только у китайских.

Новый кроссовер, получивший имя Geely HaoYue, действительно является самым большим SUV марки. Он имеет длину 4835 мм, ширину 1900 мм, высоту 1780 мм и колесную базу 2815 мм (клиренс – 190 мм). При этом автомобиль доступен не только в 5- и 6-местной конфигурации салона, но и 7-местной версии. Если 2 и 3 ряд сложить, образовывается багажник на 2050 литров пространства – благодаря этому автомобиль может перевести, скажем, холодильник или огромный ЖК-телевизор.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

В добавок к этому, новый кросс Джили оказался ещё и доступным – стартовая цена автомобиля в Китае составляет 126 800 юаней, что эквивалентно $17 900. Хотя выглядит HaoYue совсем небюджетно.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Внешне автомобиль выделяется солидным дизайном с высоким капотом и поясной линией, а также выраженными мускулистыми колесными арками. Также у него много хрома и светодиодная оптика.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Внутри же кросс обращает на себя внимание цифровой приборной панелью и большим дисплеем мультимедиа. Оформление интерьера в целом – стильное, без противоречивых решений.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Наконец, у Geely HaoYue добротный список опций: матричное освещение, кожаная обивка, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Что касается двигателей, новинка предлагается с двумя турбомоторами: 1,5-литровым трёхцилиндровым на 174 л.с., и 225 Нм и 1,8-литровым четырехцилиндровым мотором Boyue Pro, который развивает 181 л.с. и 300 Нм. Трансмиссия – 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод – передний (база) или полный (опция).

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Позднее Geely HaoYue будет отправляться и на экспорт.

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely autohome.com.cn

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Geely представила электрический кроссовер, который будет соперничать с Tesla.

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