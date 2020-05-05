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5 мая • обновлено в 17:51
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Самый большой кроссовер Geely уже в продаже: цена — $17 900

2.5т
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Не так давно компания Geely представила свой самый большой кроссовер, и вот спустя всего несколько дней автомобиль уже оказался у дилеров. Впрочем, пока только у китайских.

Новый кроссовер, получивший имя Geely HaoYue, действительно является самым большим SUV марки. Он имеет длину 4835 мм, ширину 1900 мм, высоту 1780 мм и колесную базу 2815 мм (клиренс – 190 мм). При этом автомобиль доступен не только в 5- и 6-местной конфигурации салона, но и 7-местной версии. Если 2 и 3 ряд сложить, образовывается багажник на 2050 литров пространства – благодаря этому автомобиль может перевести, скажем, холодильник или огромный ЖК-телевизор.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

В добавок к этому, новый кросс Джили оказался ещё и доступным – стартовая цена автомобиля в Китае составляет 126 800 юаней, что эквивалентно $17 900. Хотя выглядит HaoYue совсем небюджетно.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Внешне автомобиль выделяется солидным дизайном с высоким капотом и поясной линией, а также выраженными мускулистыми колесными арками. Также у него много хрома и светодиодная оптика.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Внутри же кросс обращает на себя внимание цифровой приборной панелью и большим дисплеем мультимедиа. Оформление интерьера в целом – стильное, без противоречивых решений.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Наконец, у Geely HaoYue добротный список опций: матричное освещение, кожаная обивка, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Что касается двигателей, новинка предлагается с двумя турбомоторами: 1,5-литровым трёхцилиндровым на 174 л.с., и 225 Нм и 1,8-литровым четырехцилиндровым мотором Boyue Pro, который развивает 181 л.с. и 300 Нм. Трансмиссия – 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод – передний (база) или полный (опция).

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Позднее Geely HaoYue будет отправляться и на экспорт.

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Самый большой кроссовер Geely

Самый большой кроссовер Geely

autohome.com.cn

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Geely представила электрический кроссовер, который будет соперничать с Tesla.

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Автор
Виталий Сазонов
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