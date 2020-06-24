Самый большой Kia показали на фото: это не кроссовер
В этом году состоится премьера четвертого поколения Kia Carnival (Kia Sedona на некоторых рынках). В компании показали первое изображение модели, теперь дизайнер подготовил свой вариант.
За основу был взят первый тизер, который довольно буквально продемонстрировал общие пропорции кузова и некоторые детали дизайна. В компании рассказали, что новый минивэн Киа будет напоминать кроссовер, хотя в данном случае речь скорее идет о соответствующих декоративных элементах и некотором сходстве с новым Kia Sorento.
Передняя часть получила более строгий "взгляд" головной оптики и крупную решетку простой формы. Отдельное внимание привлекают замысловатые дневные ходовые огни и необычные воздухозаборники в бампере.
Сзади можно отметить стильные фонари, которые в верхней части соединены между собой светодиодной полосой и хромированной перекладиной. Пока производитель не намекал на дизайн кормы, поэтому соответствующие выводы делать рано. В любом случае, необходимо дождаться премьеры нового Kia Carnival 2021, которая состоится до конца года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Kia показала крутого соперника Toyota Land Cruiser 200.