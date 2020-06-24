Самый большой Kia показали на фото: это не кроссовер

В этом году состоится премьера четвертого поколения Kia Carnival (Kia Sedona на некоторых рынках). В компании показали первое изображение модели, теперь дизайнер подготовил свой вариант.

За основу был взят первый тизер, который довольно буквально продемонстрировал общие пропорции кузова и некоторые детали дизайна. В компании рассказали, что новый минивэн Киа будет напоминать кроссовер, хотя в данном случае речь скорее идет о соответствующих декоративных элементах и некотором сходстве с новым Kia Sorento.

Компания пока не рассекретила внешность новинки, но художник, скорее всего, близок к действительности. Фото: kolesa.ru

Передняя часть получила более строгий "взгляд" головной оптики и крупную решетку простой формы. Отдельное внимание привлекают замысловатые дневные ходовые огни и необычные воздухозаборники в бампере.

Первое официальное изображение Kia Carnival четвертого поколения. Фото: Kia

Сзади можно отметить стильные фонари, которые в верхней части соединены между собой светодиодной полосой и хромированной перекладиной. Пока производитель не намекал на дизайн кормы, поэтому соответствующие выводы делать рано. В любом случае, необходимо дождаться премьеры нового Kia Carnival 2021, которая состоится до конца года.

Новый минивэн выполнят в стиле Киа Соренто 2021 модельного года. Фото: Kia

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