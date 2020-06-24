Самый большой Kia показали на фото: это не кроссовер

Стас Сидилев Новости 07:46, 24.06.2020

В этом году состоится премьера четвертого поколения Kia Carnival (Kia Sedona на некоторых рынках). В компании показали первое изображение модели, теперь дизайнер подготовил свой вариант.

За основу был взят первый тизер, который довольно буквально продемонстрировал общие пропорции кузова и некоторые детали дизайна. В компании рассказали, что новый минивэн Киа будет напоминать кроссовер, хотя в данном случае речь скорее идет о соответствующих декоративных элементах и некотором сходстве с новым Kia Sorento.

Компания пока не рассекретила внешность новинки, но художник, скорее всего, близок к действительности.
Фото: kolesa.ru

Передняя часть получила более строгий "взгляд" головной оптики и крупную решетку простой формы. Отдельное внимание привлекают замысловатые дневные ходовые огни и необычные воздухозаборники в бампере.

Первое официальное изображение Kia Carnival четвертого поколения.
Фото: Kia

Сзади можно отметить стильные фонари, которые в верхней части соединены между собой светодиодной полосой и хромированной перекладиной. Пока производитель не намекал на дизайн кормы, поэтому соответствующие выводы делать рано. В любом случае, необходимо дождаться премьеры нового Kia Carnival 2021, которая состоится до конца года.

Новый минивэн выполнят в стиле Киа Соренто 2021 модельного года.
Фото: Kia

Как сообщал OBOZREVATEL, Kia показала крутого соперника Toyota Land Cruiser 200.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Около десятка нардепов имеют связи с криминальными авторитетами: у Авакова раскрыли подробности

Неправильное НАБУ, или Почему в Украине высокие портовые сборы

Болтон в Мемуарах рассказал о Порошенко: хотел купить больше американского оружия для ВСУ

Матч "Мутантов": под Киевом прошли соревнования по прикладной стрельбе

"Ангелы-хранители сработали!" Как простые люди стали героями, спасая жертв резни на Житомирщине