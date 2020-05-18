Самый большой Infiniti превратили в броневик

Канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing модернизировала внедорожник Infiniti QX80, превратив его в бронемашину, способную защитить от пуль и ручных гранат.

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

Компания из Торонто 20 лет работает над созданием бронированных автомобилей различных брендов. Очередным "донором" для проекта послужил флагманский внедорожник Infiniti QX80. Автомобиль оснащен "стоковым" 5,6-литровым V8 мощностью 400 л.с., 7-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией.

Визуально бронированный Infiniti QX80 практически не отличается от обычного inkasarmored.com

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

Уровень бронирования соответствует классу BR6. Применение бронелистов в панелях кузова, а также замена обычных стекол на армированные позволяют противостоять обстрелу из АК-47 (калибр 7,62 мм), а также одновременному взрыву двух ручных гранат типа DM51.

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

Бронированный внедорожник Infiniti QX80 от компании Inkas inkasarmored.com

В процессе работы аккумулятор и блок управления двигателем снабдили дополнительными элементами защиты. На смену штатным покрышкам пришли шины Run Flat, позволяющие передвигаться даже при полной потере давления. С учетом увеличенной массы и подвеска и ходовая часть были усилены.

В широком списке опций есть комплект специальных звуковых и световых сигналов, система пожаротушения и громкой связи, более мощные тормозные механизмы и многое другое.

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