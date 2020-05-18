Самый большой Infiniti превратили в броневик
Канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing модернизировала внедорожник Infiniti QX80, превратив его в бронемашину, способную защитить от пуль и ручных гранат.
Компания из Торонто 20 лет работает над созданием бронированных автомобилей различных брендов. Очередным "донором" для проекта послужил флагманский внедорожник Infiniti QX80. Автомобиль оснащен "стоковым" 5,6-литровым V8 мощностью 400 л.с., 7-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией.
Уровень бронирования соответствует классу BR6. Применение бронелистов в панелях кузова, а также замена обычных стекол на армированные позволяют противостоять обстрелу из АК-47 (калибр 7,62 мм), а также одновременному взрыву двух ручных гранат типа DM51.
В процессе работы аккумулятор и блок управления двигателем снабдили дополнительными элементами защиты. На смену штатным покрышкам пришли шины Run Flat, позволяющие передвигаться даже при полной потере давления. С учетом увеличенной массы и подвеска и ходовая часть были усилены.
В широком списке опций есть комплект специальных звуковых и световых сигналов, система пожаротушения и громкой связи, более мощные тормозные механизмы и многое другое.
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