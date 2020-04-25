Самый большой Cadillac оценили в $80490

Спустя месяц после дебюта нового поколения флагманского внедорожника Cadillac Escalade, компания рассказала о его более крупной версии Escalade ESV.

2021 Cadillac Escalade ESV media.gm.com

Как и в прежнем поколении флагамана, новый Escalade ESV представляет собой длиннобазную версию модели. По сравнению с обычным собратом ESV достигает в длину 5766 мм (+384 мм), а колесная база выросла соответственно с 3071 до 3407 мм (+336 мм).

Стандартный Cadillac Escalade можно отличить по иной задней стойке. media.gm.com

Новый Escalade ESV также имеет на 18% большую площадь салона, а багажное отделение в максимальном варианте достигает 3584 л, что на 495 л больше стандартной модели. При максимальной количестве пассажиров объем багажного отделения составляет 1175 л, а у стандартной версии он равен 722 л.

2021 Cadillac Escalade ESV стал на 18% просторнее модели прежнего поколения media.gm.com

Для новинки будут предложены два двигателя на выбор. Первый – это 6,2-литровый бензиновый V8, который развивает мощность 426 л.с. и 623 Нм крутящего момента.

2021 Cadillac Escalade ESV media.gm.com

Поклонникам моторов на "тяжелом" топливе адресован 3-литровый турбодизель Duramax. Эта рядная "шестерка" выдает "на гора" 282 л.с. и обеспечивает аналогичный крутящий момент. Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом". Также можно выбирать между задним приводом или вариантом 4х4.

2021 Cadillac Escalade ESV media.gm.com

Стоимость Escalade ESV стартует в США с отметки $80490 за версию с задним приводом в комплектации Luxury. Это на $4295 больше, чем просят за аналогичную модель со стандартной колесной базой.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Cadillac планирует пополнить модельный ряд электромобилем.