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4 января • обновлено в 14:07
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Самые жесткие случаи наказания героев парковки: шокирующие фото

1.9т
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Парковаться нужно всегда правильно. И не только потому, что за нарушение правил парковки сулит штраф, а в некоторых случаях еще и эвакуация автомобиля.

"Народный гнев" – куда более опасное последствие безрассудного поведения водителей. Нередко можно увидеть ситуацию, когда за оставленный у входа в магазин автомобиль владелец получает "кирпич на капот" или, того хуже, разрисованный баллончиком кузов любимого "железного коня". Конечно, такие методы наказания незаконны, это явная порча имущества, но, увы, они все же практикуются. Поэтому OBOZREVATEL настоятельно рекомендует оставлять машину в положенном месте, дабы избежать подобных последствий. И заодно посмотреть, какие конкретно бывают случаи наказания за неправильную парковку.

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В данной фотоподборке собраны одни из самых жёстких методов мести. Да, старая пословица гласит, что в борьбе все средства хороших, но, что касается споров в отношении парковки, лучше вызвать полицию или представителей коммунальных служб, отвечающих за сектор транспортной инфраструктуры.

Какой бывает месть за неправильную парковку

Какой бывает месть за неправильную парковку

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Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал пять самых прожорливых электромобилей.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
парковка курьез
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