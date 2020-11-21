Топ самых ярких моделей авто, история которых внезапно завершилась

Toyota Corolla появилась в 1966 году и разменяла 12 поколений. VW Golf впервые показался миру в 1974 году, а сегодня на рынок вышел хэтчбек восьмой генерации. Не всем моделям повезло так же.

AutoOboz вспомнил самые яркие автомобили современности, которые возникли как эксперимент или своеобразная дань истории конкретной компании, но не задержались на рынке и прекратили существование после нескольких лет продаж. До сих пор жаль, что автопроизводители не осмелились продолжить жизнь этим незабываемым машинам.

Выдающаяся японская компания и сегодня демонстрирует свой недюжинный инженерный потенциал. Но повторить конструкторский фурор, который в 2003 году произвела Mazda RX-8, не удалось до сих пор. Автопроизводитель поставил перед собой амбициозную цель: создать спортивную машину для ежедневного использования, которая окажется практичным и быстрым транспортным средством и, в то же время, сумеет продемонстрировать лучшие технические наработки компании.

Задача усложнялась тем, что Mazda запомнилась покупателям как демократичный производитель массовых автомобилей. Поэтому выводить на рынок дорогую модель казалось рискованным шагом. В продажу RX-8 поступила по цене около $30 000, что вполне соответствовало спортивным машинам среднего класса.

Но Mazda предлагала намного больше в сравнении с конкурентами. RX-8 выглядела как динамичное купе, но получила четыре двери и полноценные четыре кресла плюс вместительный багажник. Благодаря необычному дизайну спорткар привлекает внимание даже сегодня и выглядит современно – почти 20 лет спустя после дебюта! Изюминкой конструкции послужил фирменный роторный двигатель, который отличался высокими производительными характеристиками, но получился довольно нересурсным. Поэтому модель не блистала надежностью и в целом получилась не слишком практичной. Производство Mazda RX-8 остановили в 2012 году. Поклонники этой японской машины до сих пор ждут преемника.

В мире, где довольно демократичный VW Passat принято считать наиболее статусной легковой моделью Volkswagen, полноразмерный представительский седан от этого бренда за $100 000 кажется чем-то невероятным. Собственно, похожим образом отреагировали и покупатели в 2002 году, когда увидели в продаже VW Phaeton по цене Mercedes S-class.

На момент своего появления седан Phaeton оказался первой моделью высшего представительского класса в линейке немецкого бренда, который всегда был известен автомобилями среднего сегмента. Разумеется, новинка носила имиджевый характер. Но покупатели все равно выбирали BMW и Mercedes за те же деньги. По этой причине принято считать, что Phaeton, который продержался в производстве до 2016 года (модель собирали вручную), провалился на рынке. Так ли это на самом деле?

В действительности никто в VW Group не планировал делать на роскошном седане кассу. Главная цель – разработка шасси и нового мощного мотора W12 для следующего поколения моделей Bentley. Этим люксовым брендом Volkswagen завладел на рубеже столетий и как раз готовился как следует обновить консервативные британские машины. Phaeton, в свою очередь, оказался своеобразным прототипом, с помощью которого в реальной жизни удалось "обкатать" новые инженерные решения. По этой причине модель нужно было рассматривать не как дорогой Passat, а как более доступный Bentley Continental, который поступил в продажу через год после Phaeton с ценой около $300 000.

В 2008 году первое поколение BMW X6 вызвало невероятно высокий интерес к необычным купеобразным кроссоверам. Многие производители задумались о подготовке похожих моделей. Неожиданно в 2009 году выступила Honda со своим Crosstour, который, правда, не являлся конкурентом BMW.

Японская компания не осилила бы соперничество с премиальным немецким авто, да и на подготовку принципиально новой модели не было времени и большого бюджета. Конструкторы пошли по пути наименьшего сопротивления и максимально использовали узлы и агрегаты популярного седана Honda Accord, на базе которого и построили необычный кроссовер Crosstour.

Покупатели неоднозначно отреагировали на новинку, дизайн понравился далеко не всем. Но модель обращала на себя внимание и выглядела необычно. На конвейере автомобиль продержался до 2015 года, а преемника не получил до сих пор. В модельном ряду Honda сегодня нет настолько же необычного автомобиля.

В 2005 году французский Citroen показал эксцентричный седан C6, который занял место флагмана бренда в сегменте автомобилей бизнес-класса. Загруженная опциями модель в цене приближалась к 70 000 евро, на борту были самые передовые разработки, которым позавидовали даже премиальные немецкие компании, а дизайн недвусмысленно намекал, что перед нам транспортное средство с другой планеты. Собственно, авторы машины все так и задумывали.

Citroen известен как адепт комфортной езды на пневматической подвеске – с этой технологией компания экспериментировала еще в первой половине ХХ столетия и фактически популяризовала пневмоэлементы в подвесках наиболее дорогих представительских машин. Непосредственно Citroen C6 получил лучшие наработки в этой сфере, которые, по мнению многих экспертов, сделали модель самым комфортабельным предложением в своем сегменте.

Кроме того, C6 оснастили прорывной системой слежения за дорожной разметкой, которая помогала удерживать автомобиль в занимаемой полосе. 15 лет назад такой ассистент был огромной редкостью. Но дизайн – это именно то, что никого не оставило равнодушным. Самый большой седан Citroen выглядел элегантно, импозантно и совершенно фантастически, выделяясь в дорожном потоке каждым квадратным сантиметром своего пятиметрового кузова.

Производство модели остановилось в 2012 году. Сегодня на китайском рынке существует автомобиль с таким же именем, но идеологически и стилистически с оригинальным C6 он не имеет ничего общего.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых необычных суперкарах в истории автопрома. Все они выглядели "на миллион" и казались очень быстрыми, но на деле не были мощнее среднестатистического семейного автомобиля.