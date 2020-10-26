Самые яркие и необычные автомобили Украины показали на одной площадке

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Самые яркие и необычные автомобили Украины показали на одной площадке

На минувших выходных в Киеве состоялся фестиваль автомобильной культуры под названием Motor Beat. На мероприятии показали самые необычные машины, которые съехались со всей Украины – от тюнингованных ГАЗ и ЗАЗ до японских JDM-спорткаров.

Фоторепортаж с выставки опубликовал сайт TopGir. Отмечается, что на фестивале представили несколько десятков самых разных автомобилей – например, советские авто, превращенные в дрифт-кары, японские классические машины в стиле стэнс, немецкие янгтаймеры на заниженной подвеске, современные кабриолеты, подготовленные для любительских гонок и т.д.

В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat

Отмечается, что Motor Beat стал украинским ответом американскому тюнинг-шоу SEMA, немецкому фестивалю Worthersee и европейскому гоночному ивэнту Raceism. Фестиваль прошел на площадке одной из столичных СТО.

В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat

Помимо показа самих авто, были выбраны также лучшие из лучших автомобилей. Их разделили на десять номинаций. Лучшим автомобилем фестиваля стал Nissan Silvia S15. А вот украинской легенде – ЗАЗ-968М – досталась победа за лучший выхлоп.

Nissan Silvia S15 - победитель фестиваля

Победители Motor Beat 2020

  • Best of show (лучший автомобиль фестиваля) – Nissan Silvia S15

  • Best interior (лучший интерьер) – Mitsubishi Lancer Evolution

  • Best old school (лучший ретро-автомобиль) – VW Kafer

  • Best race car (лучший гоночный автомобиль) – Nissan Z

  • Best exterior (лучший внешний тюнинг) – Lexus is200

  • Best stance car (лучший заниженный автомобиль) – Audi TT

  • Best exhaust (лучший выхлоп) – ЗАЗ 968M

  • Best engine visual (лучшее подкапотное пространство) – BMW E46

  • Best body & paint (лучший кузов и покраска) – VW Beetle

  • Best trunk installation (лучшая инсталляция в багажнике) – Nissan Silvia S15

В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat
В Киеве прошел фестиваль необычных авто Motor Beat

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засняли очень редкий спорткар Porsche. Всего было выпущено 1270 таких машин, некоторые экземпляры этой модели сейчас продают по 1 млн долларов.

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