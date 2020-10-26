Самые яркие и необычные автомобили Украины показали на одной площадке

На минувших выходных в Киеве состоялся фестиваль автомобильной культуры под названием Motor Beat. На мероприятии показали самые необычные машины, которые съехались со всей Украины – от тюнингованных ГАЗ и ЗАЗ до японских JDM-спорткаров.

Фоторепортаж с выставки опубликовал сайт TopGir. Отмечается, что на фестивале представили несколько десятков самых разных автомобилей – например, советские авто, превращенные в дрифт-кары, японские классические машины в стиле стэнс, немецкие янгтаймеры на заниженной подвеске, современные кабриолеты, подготовленные для любительских гонок и т.д.

Отмечается, что Motor Beat стал украинским ответом американскому тюнинг-шоу SEMA, немецкому фестивалю Worthersee и европейскому гоночному ивэнту Raceism. Фестиваль прошел на площадке одной из столичных СТО.

Помимо показа самих авто, были выбраны также лучшие из лучших автомобилей. Их разделили на десять номинаций. Лучшим автомобилем фестиваля стал Nissan Silvia S15. А вот украинской легенде – ЗАЗ-968М – досталась победа за лучший выхлоп.

Победители Motor Beat 2020

Best of show (лучший автомобиль фестиваля) – Nissan Silvia S15

Best interior (лучший интерьер) – Mitsubishi Lancer Evolution

Best old school (лучший ретро-автомобиль) – VW Kafer

Best race car (лучший гоночный автомобиль) – Nissan Z

Best exterior (лучший внешний тюнинг) – Lexus is200

Best stance car (лучший заниженный автомобиль) – Audi TT

Best exhaust (лучший выхлоп) – ЗАЗ 968M

Best engine visual (лучшее подкапотное пространство) – BMW E46

Best body & paint (лучший кузов и покраска) – VW Beetle

Best trunk installation (лучшая инсталляция в багажнике) – Nissan Silvia S15

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засняли очень редкий спорткар Porsche. Всего было выпущено 1270 таких машин, некоторые экземпляры этой модели сейчас продают по 1 млн долларов.