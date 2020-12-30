Самые ожидаемые автомобили 2021 года: топ моделей

Новый год традиционно принесет множество неожиданностей. Но кое-что пойдет по плану, о чем мы знаем заранее. Это касается наиболее громких автомобильных премьер, запланированных на 2021 год.

AutoOboz подобрал самые важные модели, которые определят развитие автопрома на ближайшее десятилетие. Кого из них мы увидим в ближайшей перспективе?

Apple Project Titan

Предупреждаем, название кодовое и к производственному варианту отношения не имеет. Вы можете называть новинку Apple iCar, хотя и это имя нельзя считать официальным. Собственно, уже становится понятно, что о машине известно не так много.

Несмотря на острый недостаток точной информации, новинка от Apple – пожалуй, наиболее ожидаемое явление в автопроме в 2021 году. Интересно, что непосредственно в компании из Купертино никто не говорил о подготовке автомобиля, а предварительная информация в различных источниках носит противоречивый характер.

Никто не знает, какой получится машина Apple, но художники предлагают варианты macrumors.com

На самом деле, никто сейчас однозначно не может сказать, что мы ждем конкретное транспортное средство. Возможно, техногигант разрабатывает некий комплекс компонентов и систем, которые могут пригодиться ряду автопроизводителей. Речь идет о платформе, батарее и, например, системе полностью автономного вождения. В любом случае, всю правду мы узнаем в следующем году.

BMW X8

Баварский производитель как никто другой знает, как угодить покупателям кроссоверами, которые пользуются невероятно высоким спросом на рынке. Мало того, что каждую легковую модель в компании уже превратили в SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилитарный автомобиль), так еще и почти для всех их существует купеобразная модификация. Исключение – BMW X7, который является самым крупным внедорожником бренда.

BMW X8 окажется самым роскошным кроссовером бренда carwow.co.uk

Новый X8 исправит это упущение и окажется наиболее дорогим кроссовером BMW с ценником около 200 000 евро в топовой модификации. Самое мощное исполнение модели с гибридной силовой установкой предложит отдачу на уровне 700 л.с., а в роскошном интерьере конструкторы предусмотрят места для четверых. Без сомнений, наиболее интригующая премьера баварцев в 2021 году.

BMW X7 выступит основой для Х8 BMW

Kia Sportage

Kia Sportage – один из наиболее популярных SUV на украинском рынке, поэтому новинка особенно интересна нашим покупателям. Несмотря на то, что на дорогах автомобиль тестируют довольно долго, информации о дизайне не так много. Есть только сторонние рендеры, основанные на шпионских фото и некоторой инсайдерской информации.

Новый Kia Sportage обещает очень яркий дизайн AutoExpress

Дизайнеры пытаются угадать внешность Kia Sportage AutoExpress

Известно, что новый Kia Sportage удивит своей внешностью всех и совершенно не будет напоминать другие машины, которые есть в продаже, – в том числе и модели Kia. Дизайнеры приготовили очень необычное оформление передней части с эффектной оптикой и крупными воздухозаборниками. Покупателям предложат моторы объемом от 1,6 до 2,5 л и несколько гибридных силовых установок.

Пока Kia Sportage попадал на фото только в маскировке Autoevolution

Mercedes EQS

Несмотря на то, что кроссовер Mercedes EQC – довольно свежая новинка, про эту машину начинают забывать. Сказывается поздняя активизация немецкого производителя в сегменте электромобилей, но в компании намерены сократить разрыв. В этом поможет флагман линейки – роскошный Mercedes EQS.

Mercedes EQS выведет производителя на новый уровень Mercedes

EQS все еще прячется под камуфляжем Mercedes

Премьера состоится в 2021 году, в производство модель отправится тогда же. Пока новинку показывали только в камуфляже, поэтому судить можно разве что о динамичном силуэте. Тем не менее, известно, что серийный электромобиль практически в точности повторит концепт Mercedes Vision EQS, который и намекал на появление этой машины.

Mercedes Vision EQS отправится на конвейер почти без изменений Mercedes

Официальная информация – запас хода, который заявили на уровне 700 км. Вероятно, этот показатель сумеет предложить топовая модификация с большой батареей емкостью как минимум 100 кВтч. Также известно, что производитель запатентовал для модели индексы EQS350 и EQS600. Наверное, цифры отражают мощность силовых установок (350 и 600 л.с. соответственно), хотя официального подтверждения этим данным пока нет. Мы знаем, что самый дорогой вариант модели предложит два электромотора и полный привод.

Renault Logan

Бюджетный седан Dacia Logan третьего поколения уже представлен официально. Значит в скором времени стоит ждать премьеры этой модели под брендом Renault – это произойдет в 2021 году. В сеть уже просочились первые патентные изображения, которые четко демонстрируют изменения в дизайне в сравнении с румынским оригиналом. Модель Renault получит другое оформление передней части и кормы.

Dacia Logan уже полностью рассекретили Dacia

Из неожиданностей – имя. Автомобиль называется Renault Taliant. Но, стоит отметить, что так автомобиль будет называться в странах Южной Америки. Прежде машина также назвалась Logan. Поэтому, возможно, те же перемены ожидают и украинский рынок, когда новинка появится в нашей стране.

Так выглядит новый Renault Logan Cochespias

Конкретная машина получила имя Renault Taliant Cochespias

Skoda Fabia

Сегмент компактных хэтчбеков переживает не лучшие времена. Разработка новых автомобилей становится более дорогим процессом из-за жестких экологических стандартов и требований безопасности, а маржа в случае с маленькими машинами на этом фоне снижается. К тому же, покупатели все чаще обращают внимание на кроссоверы, что грозит вымиранием классических сегментов.

Пока неизвестно, как будет выглядеть новая Skoda Fabia auto.cz

Появление новой Skoda Fabia до последнего оставалось под вопросом. Но чешский производитель порадовал новостями о подготовке модели следующей генерации, которая дебютирует в 2021 году. Новинку построят на узлах и агрегатах VW Polo. Из моторной гаммы исчезнут дизельные двигатели, но можно рассчитывать на появление гибрида. Практичный универсал останется в линейке.

Дизайнеры стараются представить новинку в современном корпоративном стиле Skoda auto.cz

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые долгое время находятся в производстве и продолжают пользоваться высоким спросом на рынке. Некоторым моделям более 30 лет!