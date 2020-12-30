Самые ожидаемые автомобили 2021 года: топ моделей

Новый год традиционно принесет множество неожиданностей. Но кое-что пойдет по плану, о чем мы знаем заранее. Это касается наиболее громких автомобильных премьер, запланированных на 2021 год.

AutoOboz подобрал самые важные модели, которые определят развитие автопрома на ближайшее десятилетие. Кого из них мы увидим в ближайшей перспективе?

Предупреждаем, название кодовое и к производственному варианту отношения не имеет. Вы можете называть новинку Apple iCar, хотя и это имя нельзя считать официальным. Собственно, уже становится понятно, что о машине известно не так много.

Несмотря на острый недостаток точной информации, новинка от Apple – пожалуй, наиболее ожидаемое явление в автопроме в 2021 году. Интересно, что непосредственно в компании из Купертино никто не говорил о подготовке автомобиля, а предварительная информация в различных источниках носит противоречивый характер.

На самом деле, никто сейчас однозначно не может сказать, что мы ждем конкретное транспортное средство. Возможно, техногигант разрабатывает некий комплекс компонентов и систем, которые могут пригодиться ряду автопроизводителей. Речь идет о платформе, батарее и, например, системе полностью автономного вождения. В любом случае, всю правду мы узнаем в следующем году.

Баварский производитель как никто другой знает, как угодить покупателям кроссоверами, которые пользуются невероятно высоким спросом на рынке. Мало того, что каждую легковую модель в компании уже превратили в SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилитарный автомобиль), так еще и почти для всех их существует купеобразная модификация. Исключение – BMW X7, который является самым крупным внедорожником бренда.

Новый X8 исправит это упущение и окажется наиболее дорогим кроссовером BMW с ценником около 200 000 евро в топовой модификации. Самое мощное исполнение модели с гибридной силовой установкой предложит отдачу на уровне 700 л.с., а в роскошном интерьере конструкторы предусмотрят места для четверых. Без сомнений, наиболее интригующая премьера баварцев в 2021 году.

Kia Sportage – один из наиболее популярных SUV на украинском рынке, поэтому новинка особенно интересна нашим покупателям. Несмотря на то, что на дорогах автомобиль тестируют довольно долго, информации о дизайне не так много. Есть только сторонние рендеры, основанные на шпионских фото и некоторой инсайдерской информации.

Известно, что новый Kia Sportage удивит своей внешностью всех и совершенно не будет напоминать другие машины, которые есть в продаже, – в том числе и модели Kia. Дизайнеры приготовили очень необычное оформление передней части с эффектной оптикой и крупными воздухозаборниками. Покупателям предложат моторы объемом от 1,6 до 2,5 л и несколько гибридных силовых установок.

Несмотря на то, что кроссовер Mercedes EQC – довольно свежая новинка, про эту машину начинают забывать. Сказывается поздняя активизация немецкого производителя в сегменте электромобилей, но в компании намерены сократить разрыв. В этом поможет флагман линейки – роскошный Mercedes EQS.

Премьера состоится в 2021 году, в производство модель отправится тогда же. Пока новинку показывали только в камуфляже, поэтому судить можно разве что о динамичном силуэте. Тем не менее, известно, что серийный электромобиль практически в точности повторит концепт Mercedes Vision EQS, который и намекал на появление этой машины.

Официальная информация – запас хода, который заявили на уровне 700 км. Вероятно, этот показатель сумеет предложить топовая модификация с большой батареей емкостью как минимум 100 кВтч. Также известно, что производитель запатентовал для модели индексы EQS350 и EQS600. Наверное, цифры отражают мощность силовых установок (350 и 600 л.с. соответственно), хотя официального подтверждения этим данным пока нет. Мы знаем, что самый дорогой вариант модели предложит два электромотора и полный привод.

Бюджетный седан Dacia Logan третьего поколения уже представлен официально. Значит в скором времени стоит ждать премьеры этой модели под брендом Renault – это произойдет в 2021 году. В сеть уже просочились первые патентные изображения, которые четко демонстрируют изменения в дизайне в сравнении с румынским оригиналом. Модель Renault получит другое оформление передней части и кормы.

Из неожиданностей – имя. Автомобиль называется Renault Taliant. Но, стоит отметить, что так автомобиль будет называться в странах Южной Америки. Прежде машина также назвалась Logan. Поэтому, возможно, те же перемены ожидают и украинский рынок, когда новинка появится в нашей стране.

Сегмент компактных хэтчбеков переживает не лучшие времена. Разработка новых автомобилей становится более дорогим процессом из-за жестких экологических стандартов и требований безопасности, а маржа в случае с маленькими машинами на этом фоне снижается. К тому же, покупатели все чаще обращают внимание на кроссоверы, что грозит вымиранием классических сегментов.

Появление новой Skoda Fabia до последнего оставалось под вопросом. Но чешский производитель порадовал новостями о подготовке модели следующей генерации, которая дебютирует в 2021 году. Новинку построят на узлах и агрегатах VW Polo. Из моторной гаммы исчезнут дизельные двигатели, но можно рассчитывать на появление гибрида. Практичный универсал останется в линейке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые долгое время находятся в производстве и продолжают пользоваться высоким спросом на рынке. Некоторым моделям более 30 лет!