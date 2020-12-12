Самые необычные и интересные факты о ключах от машины

Ключ от машины – незаменимая вещь. Без него невозможно открыть автомобиль (равно как и закрыть) или запустить двигатель (хотя многие современные автомобили, справедливости ради, уже оснащаются кнопкой запуска). Этот девайс настолько крепко вошел в жизнь автомобилистов, что многие даже не задумывают о том, насколько сложную он представляет собой систему, которая, к тому же, полна множества интересных особенностей.

AutoOboz собрал самые необычные и малоизвестные факты о ключах от машины.

Сложная система

Современный автомобильный ключ состоит из множества компонентов autobild.de

На фоне, скажем, восьмидесятых современный ключ выглядят маленьким компьютером. Кроме батарейки в нем также содержится небольшой микропроцессор. Раньше в старых машинах ключ состоял из одного компонента, сейчас их около 40.

Производство и разработка

В среднем на разработку нового современного ключа уходит около трех лет, что на удивление долго. Поэтому многие производители заказывают его у сторонних поставщиков. Например, для Skoda, BMW, Mercedes, Volvo и Ford ключи производит Continental.

Ресурс

Кнопка автомобильного ключа должна выдерживать не менее 500 000 нажатий. Это больше, чем весь жизненный цикл автомобиля. Для понимания, если нажимать кнопку открытия автомобиля по десять раз каждый день, то срок службы ключа теоретически составит 136 лет.

Унификация

На протяжении многих лет ключи у автомобильных компаний были одинаковыми в рамках одного концерна; ключ от Octavia и Superb был таким же, как ключ от VW Golf, Passat или Audi A4. Сегодня это верно лишь отчасти: например, дизайн "открывашки" Audi отличается от ключей других моделей группы Volkswagen, но начинка (электроника) обычно точно такая же.

Это очень дорого

Если потерять оба ключа от автомобиля (в комплекте обычно идет две единицы), изготовление замены обойдется в большие деньги – в 7 000 – 10 000 грн за ключи, изготовленный по VIN-коду в авторизованном сервисе. Однако ключи без иммобилайзера и пульта ДУ значительно дешевле – за два ключа обычно просят около 500-600 грн.

Будущее

Вскоре практически все новые авто будут открываться с помощью смартфона cnet.com

Как будет выглядеть ключ от машины через несколько лет? Вероятно, это будет приложение на мобильном телефоне. Причина проста – так дешевле. Зачастую такая система использует технологию NFC (Near Field Communication) – беспроводную передачу сигнала на очень короткое расстояние (в несколько сантиметров). Многим NFC хорошо известна как средство бесконтактной оплаты на терминалах в магазинах, кино, заправках и т.д.

Впрочем, уже сейчас некоторыми производителями реализованы подобные решения. Например, открывать машину с помощью смартфона предлагает BMW.

Как ранее писал OBOZREVATEL: