Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы
Среди очень дешевых автомобилей на вторичке тоже есть хорошие предложения. Причем это далеко не всегда касается "распиаренных" моделей.
Немецкая организация технического надзора (TUV) продолжает публиковать свои рейтинг надежности б/у авто. На этот раз её специалисты представили список достойных машин, которые можно купить меньше, чем за 6000 евро.
Как подчеркивают в TUV, похвалы удостоились не только такие пресловутые модели, как VW Golf, Audi A3 , Mercedes A-Class и BMW 1 Series, но и более скромные модели – например,Toyota Auris и Mazda3.
Ну а целом же рейтинг выглядит следующим образом:
Audi A3 8P
Убедительный компактный автомобиль с хорошей долговечностью – владельцы мало на что жалуются даже при больших пробегах. Правда, у моделей старше 9 лет нужно обратить внимание на двигатель – возможны потери масла. Цена – от 1900 евро.
Toyota Auris первого поколения (E15)
Надежный автомобиль с высоким уровнем безопасности и просторным салоном. Даже по прошествии более десяти лет у "Арисов" зачастую не находят значительных дефектов, хотя нужно обратить внимание на стояночный тормоз. Цена – от 3900 евро.
Mercedes-Benz A-Class A180 (W169)
Не особенно шикарный, но практичный и солидный автомобиль. Тем не менее, покупатели подержанных экземпляров должны всегда смотреть на тормоза – имеют место изношенные тормозные диски или проблемы с тормозными тросами. Цена – от 1700 евро.
BMW 1-Series E81 / E82 / E87 / E88
Долговечное авто, которому не характерны, среди прочего, ржавчина и потеря масла. На моделях старше 7 лет могут быть проблемы с пружинами. Цена – от 2500 евро.
VW Golf VI поколения
Абсолютный бестселлер среди компактных авто с отличной надежностью. Но стоит быть осторожным с двигателями 1.2 и 1.4 TSI, они могут страдать от проблем в цепи привода ГРМ. В худшем случае это может привести к серьезному повреждению двигателя. Цена – от 3800 евро.
Mazda3 BL
Автомобиль высокого качества, заслуживающий всяких похвал. Среди дешевых авто у него самая лучшая тормозная система. Цена – от 5500 евро.
Honda Civic 8 поколения
Хороший автомобиль с необычным дизайном. Но лучше покупать тот экземпляр, который регулярно обслуживали. Цена – от 3500 евро.
Volvo S40 / V50
Дорогой в эксплуатации, но зато – сверх надёжный (особо радует подвеска). Цена – от 2000 евро.
Citroen C4 N
В целом неплохое авто, но есть одно "но". У моделей, выпущенных до 2018 года, отмечается ряд недостатков. В частности, изношенные или ржавые тормозные диски, неисправности освещения и подвески. Цена – от 4500 евро.
Ford Focus третьего поколения
Популярная модель на вторичном рынке. Лучше обращать внимание на модели возрастом до 5 лет. Цена – от 5000 евро.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали самые надежные автомобили в нескольких возрастных категориях.