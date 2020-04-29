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29 апреля • обновлено в 14:49
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Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

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Среди очень дешевых автомобилей на вторичке тоже есть хорошие предложения. Причем это далеко не всегда касается "распиаренных" моделей.

Немецкая организация технического надзора (TUV) продолжает публиковать свои рейтинг надежности б/у авто. На этот раз её специалисты представили список достойных машин, которые можно купить меньше, чем за 6000 евро.

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

Как подчеркивают в TUV, похвалы удостоились не только такие пресловутые модели, как VW Golf, Audi A3 , Mercedes A-Class и BMW 1 Series, но и более скромные модели – например,Toyota Auris и Mazda3.

Ну а целом же рейтинг выглядит следующим образом:

Audi A3 8P

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Убедительный компактный автомобиль с хорошей долговечностью – владельцы мало на что жалуются даже при больших пробегах. Правда, у моделей старше 9 лет нужно обратить внимание на двигатель – возможны потери масла. Цена – от 1900 евро.

Toyota Auris первого поколения (E15)

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Надежный автомобиль с высоким уровнем безопасности и просторным салоном. Даже по прошествии более десяти лет у "Арисов" зачастую не находят значительных дефектов, хотя нужно обратить внимание на стояночный тормоз. Цена – от 3900 евро.

Mercedes-Benz A-Class A180 (W169)

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Не особенно шикарный, но практичный и солидный автомобиль. Тем не менее, покупатели подержанных экземпляров должны всегда смотреть на тормоза – имеют место изношенные тормозные диски или проблемы с тормозными тросами. Цена – от 1700 евро.

BMW 1-Series E81 / E82 / E87 / E88

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Долговечное авто, которому не характерны, среди прочего, ржавчина и потеря масла. На моделях старше 7 лет могут быть проблемы с пружинами. Цена – от 2500 евро.

VW Golf VI поколения

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Абсолютный бестселлер среди компактных авто с отличной надежностью. Но стоит быть осторожным с двигателями 1.2 и 1.4 TSI, они могут страдать от проблем в цепи привода ГРМ. В худшем случае это может привести к серьезному повреждению двигателя. Цена – от 3800 евро.

Mazda3 BL

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Автомобиль высокого качества, заслуживающий всяких похвал. Среди дешевых авто у него самая лучшая тормозная система. Цена – от 5500 евро.

Honda Civic 8 поколения

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Хороший автомобиль с необычным дизайном. Но лучше покупать тот экземпляр, который регулярно обслуживали. Цена – от 3500 евро.

Volvo S40 / V50

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Дорогой в эксплуатации, но зато – сверх надёжный (особо радует подвеска). Цена – от 2000 евро.

Citroen C4 N

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

В целом неплохое авто, но есть одно "но". У моделей, выпущенных до 2018 года, отмечается ряд недостатков. В частности, изношенные или ржавые тормозные диски, неисправности освещения и подвески. Цена – от 4500 евро.

Ford Focus третьего поколения

Какие авто до 6000 евро советуют покупать немцы

autobild.de

Популярная модель на вторичном рынке. Лучше обращать внимание на модели возрастом до 5 лет. Цена – от 5000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали самые надежные автомобили в нескольких возрастных категориях.

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Автор
Виталий Сазонов
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