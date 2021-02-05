Самые надежные внедорожники, которые почти не ломаются: что нужно знать о моделях

На бездорожье автомобилисты привыкли ценить мощность и проходимость машины. Еще важна практичность, чтобы в багажник поместилось необходимое снаряжение. Но во главе угла стоит надежность.

AutoOboz собрал самые надежные внедорожники, которые достойно проявляют себя не только в грязи, но и на асфальте в повседневной жизни. Покупатели гоняются именно за такими машинами.

Land Rover Defender

Легендарный британский внедорожник появился в 1948 году. С тех пор без принципиальных изменений, которые в большей степени затрагивали дизайн и опции повышения комфорта, производился до недавних времен, пока на рынок не вышел совершенно новый преемник.

Энтузиасты полюбили классический Land Rover Defender за проверенную конструкцию, надежность и выносливость Land Rover

Современный Land Rover Defender выглядит совсем по-другому и сильно изменился с технической точки зрения Land Rover

Mercedes G-class

Квадратный "Гелендваген" – сегодня скорее модная городская игрушка, чем используемый по назначению внедорожник. А ведь модели первой серии не имели ничего общего с современным G-class. Разумеется, те авто были самыми надежными. Но и актуальный автомобиль не доставит хлопот, если вовремя его обслуживать.

За старый Mercedes G-class придется много заплатить, но он почти не ломается Mercedes

Новый Mercedes G-class тоже очень дорогой, но и оснащен автомобиль по последнему слову техники Mercedes

Jeep Grand Cherokee

Знаменитый внедорожник – простой и очень функциональный автомобиль с легким налетом премиального шика. Это касается модели любой генерации. Но более ранние образцы, разумеется, предпочтительнее, так как просты и надежны.

В любом поколении Jeep Grand Cherokee отлично выглядит и очень надежен Jeep

Chevrolet Tahoe

Здесь ситуация похожа с Jeep Grand Cherokee. Но Tahoe заходит немного с другой стороны. Будучи не менее надежным и неприхотливым, этот внедорожник предлагает просторный интерьер, вместительный багажник и богатое оснащение.

Tahoe – один из любимых внедорожников американцев Chevrolet

Можно купить любой Chevrolet Tahoe – он не разочарует Chevrolet

Nissan Patrol

Patrol – настоящая классика поездок по бездорожью. Трудно найти условия, с которыми этот автомобиль не сумел бы справиться. Старые модели особенно востребованы энтузиастами из-за невероятной надежности.

Классические Nissan Patrol очень уважаемы в кругу энтузиастов, но редко встречаются и довольно дороги Nissan

Toyota Land Cruiser

Гений этого внедорожника состоит в том, что первоначальная задумка сохранена даже в актуальной генерации под толстым слоем современного оборудования. Новый Land Cruiser так же надежен, как и любой старый автомобиль, только повышаются требования к внимательному обслуживанию.

Toyota Land Cruiser – любимец огромного количества автомобилистов Toyota

Сегодня Toyota Land Cruiser – роскошный внедорожник Toyota

Mitsubishi Pajero

Pajero является такой же легендой, как и Land Cruiser. Но машина чуть меньше и немного дешевле. Кажется, Mitsubishi намерена отказаться от этой модели и не разрабатывать преемника. Значит, даже современные образцы скоро станут классикой.

Актуальное поколение Mitsubishi Pajero устарело, а молодого преемника у него нет Mitsubishi

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