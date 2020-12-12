Самые надежные кроссоверы, которые почти не ломаются: ТОП авто

Кроссоверы сегодня на пике формы. Во всяком случае, об этом говорят продажи, ведь SUV продолжают вытеснять с рынка привычные седаны.

В многообразии моделей легко запутаться, но AutoOboz собрал самые надежные кроссоверы, которые реже других доставляют проблемы своим владельцам. Благодаря этому с выбором будет определиться проще.

Audi Q2

Компактный кроссовер Q2 – эксперимент для немецкого бренда, который стартовал в 2016 году. Судя по всему, довольно успешно, ведь автомобиль получился надежным. Хорошо, что выбрать можно как среди подержанных экземпляров, так и купить новую машину.

Q2 выглядит стильно, еще и довольно надежный. Audi

Маленький кроссовер Q2 оказался неприхотливым. Audi

Audi Q5

Первое поколение Audi Q5 появилось в 2008 году. Кроссовер буквально ворвался в быстрорастущий сегмент и уже как следует запомнился покупателям. Кажется, что Q5 был с нами всегда. Особенно надежна модель в категориях 7- и 9-летних авто.

Среднеразмерная Audi Q5 – практичный и надежный кроссовер. Audi

На вторичном рынке есть хорошие экземпляры. Audi

BMW X1

В сравнении с актуальным корпоративным стилем баварского бренда первый BMW X1 (2009) выглядит довольно консервативно. К тому же, владельцы очень довольны надежностью машины, что тоже большая редкость.

С помощью Х1 компания пришла в новый для себя сегмент. BMW

Первый Х1 понравился покупателям. BMW

Mazda CX-3

Mazda CX-3 – все еще актуальная модель, которая разве что успела претерпеть небольшой фейслифтинг. Значит, не обязательно обращать внимание на новый экземпляр – можно купить подержанное авто в хорошем состоянии. Трехлетние кроссоверы ведут себя вполне неплохо.

CX-3 – необычный и надежный кроссовер. Mazda

Самый компактный кроссовер Mazda все еще можно купить новым. Mazda

Mercedes GLK

Название этой модели все почти забыли – преемника зовут GLC. Когда GLK появился около 10 лет назад, многих новинка поставила в замешательство. Некоторые даже предположили, что это новый "Гелендваген". На деле компания создала среднеразмерный кроссовер с брутальным дизайном, который очень понравился покупателям.

Mercedes GLK не только выглядел крепко, но еще и оказался надежным. Mercedes-Benz

История имени GLK не была долгой. Mercedes-Benz

Mercedes GLC

Интересно, что второе поколение GLK, которое получило имя GLC, также оказалось успешной моделью. Во всяком случае, машина все еще новая, но трехлетние экземпляры не могут охарактеризоваться серьезными проблемами.

Пока GLС демонстрирует себя как надежный автомобиль. Mercedes-Benz

Mercedes GLС оказался достойным преемником для GLK. Mercedes-Benz

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX – настоящий долгожитель. На некоторых рынках известен под именем Mitsubishi Outlander Sport. Но везде владельцы сходятся во мнении, что модель надежная. За долгий жизненный цикл этот японский компактный кроссовер претерпел три рестайлинга. Последний сделал облик намного свежее и гарантировал еще несколько лет производства.

Маленький кроссовер ASX до сих пор актуален. Mitsubishi

ASX все еще продается в салонах, а на вторичке можно найти и 10-летние экземпляры. Mitsubishi

Porsche Macan

Porsche, как правило, создает довольно надежные автомобили. Разумеется, стоит делать поправку на премиальный сегмент капризных моделей, но в рамках жанра с этими немецкими суперкарами все в порядке. Один из наиболее практичных – кроссовер Macan – радует покупателей редкими поломками. Главное, не экономить на обслуживании.

В последнее время компания Porsche увлеклась повседневными автомобилями. Porsche

Дорогой Porsche Macan оказался достаточно надежным. Porsche

VW Touareg

Полноразмерный кроссовер Touareg является наиболее премиальной моделью Volkswagen и очень популярным автомобилем. Десятилетние экземпляры все еще на ходу и отлично себя чувствуют, обходя в этих вопросах намного более дешевые машины.

Touareg – большой, премиальный и надежный кроссовер. Volkswagen

Покупатели по достоинству оценили эту модель Volkswagen

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