Самые надежные автомобили: топ хэтчбеков, с которыми нет проблем

Хэтчбеки являются одним из наиболее универсальных типов легкового транспорта. К тому же, такие машины очень популярны на рынке. Но, как всегда, важен вопрос надежности.

AutoOboz собрал популярные хэтчбеки, которые не беспокоят своих владельцев серьезными поломками и являются довольно надежными автомобилями. При этом можно выбрать как новые модели, так и подержанные экземпляры.

Этот немецкий хэтчбек является одной из любимых европейских моделей. Причины – надежность, стильный дизайн, богатое оснащение и премиальный имидж Audi. Фактически, здесь есть все, что и у VW Golf (на базе которого и основана А3), но немного качественнее и чуть дороже.

История Hyundai i30 началась в 2007 году, когда появилось первое поколение модели. В то время корейская компания активно набирала обороты и демонстрировала амбиции почти во всех классах. Компактные хэтчбеки – очень сложный сегмент, который оказался очередной целью Hyundai. Сегодня i30 существует уже в третьем поколении и отлично себя демонстрирует.

Японцы обожают компактные автомобили. Это связано и с небольшим свободным пространством в городах, и с налоговыми послаблениями. Значит, такие машины должны хорошо себя чувствовать среди европейских моделей, которые также предлагают небольшие размеры в сочетании с практичными решениями. Mazda 2 в меру экзотична, очень надежна и хорошо выглядит. На домашнем рынке бывает даже полноприводной!

Немецкий хэтчбек занимает верхнюю позицию своего сегмента и соперничает на рынке с такими моделями, как BMW 1 Series и Audi A3. Как всегда, роли в этой премиальной "компании" четко поделены: если Mercedes предлагает элегантные модели, то BMW, например, традиционно делает ставку на спортивный характер. Непосредственно A-class (особенно в возрасте 5-6 лет) является довольно надежным авто.

Karl – довольно редкое сегодня предложение в сегменте городских автомобилей. Это очень маленький автомобиль с длиной около 3,7 м, от подобных моделей производители в последнее время отказываются. Если только не предложить покупателям стильный, практичный и надежный хэтчбек, которым и оказался маленький Opel Karl. Выглядит машина просто, но владельцев не расстраивает.

Один из лучших и популярнейших европейских автомобилей не мог не попасть в список самых надежных хэтчбеков. Volkswagen Golf, особенно в шестом поколении, получился очень удачным предложением. Он не был дешевым новым, для покупки на вторичке также придется поднакопить средств. Но автомобиль порадует надежностью и не доставит больших проблем – особенно в случае базовых моторов и механической КПП.

Удобно, что Golf существует в нескольких вариациях. Для тех, кому нужен максимально практичный автомобиль в компактном кузове, существует модель с приставкой Plus. Достоинства (в том числе надежность) те же, что и в стандартном Golf. Но салон – практичнее, а дизайн – попроще.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых надежных автомобилях, которые выбрали немецкие специалисты. Машины распределили по возрастным категориям и проверили миллионы экземпляров.