Самые надежные автомобили: топ хэтчбеков, с которыми нет проблем
Практичный и надежный автомобиль – большая редкость в любом сегменте
Компактные хэтчбеки являются одним из любимых видов автомобилей для покупателей
Не все представители класса могут похвастать редкими поломками, но есть очень надежные модели
Хэтчбеки являются одним из наиболее универсальных типов легкового транспорта. К тому же, такие машины очень популярны на рынке. Но, как всегда, важен вопрос надежности.
AutoOboz собрал популярные хэтчбеки, которые не беспокоят своих владельцев серьезными поломками и являются довольно надежными автомобилями. При этом можно выбрать как новые модели, так и подержанные экземпляры.
Этот немецкий хэтчбек является одной из любимых европейских моделей. Причины – надежность, стильный дизайн, богатое оснащение и премиальный имидж Audi. Фактически, здесь есть все, что и у VW Golf (на базе которого и основана А3), но немного качественнее и чуть дороже.
История Hyundai i30 началась в 2007 году, когда появилось первое поколение модели. В то время корейская компания активно набирала обороты и демонстрировала амбиции почти во всех классах. Компактные хэтчбеки – очень сложный сегмент, который оказался очередной целью Hyundai. Сегодня i30 существует уже в третьем поколении и отлично себя демонстрирует.
Японцы обожают компактные автомобили. Это связано и с небольшим свободным пространством в городах, и с налоговыми послаблениями. Значит, такие машины должны хорошо себя чувствовать среди европейских моделей, которые также предлагают небольшие размеры в сочетании с практичными решениями. Mazda 2 в меру экзотична, очень надежна и хорошо выглядит. На домашнем рынке бывает даже полноприводной!
Немецкий хэтчбек занимает верхнюю позицию своего сегмента и соперничает на рынке с такими моделями, как BMW 1 Series и Audi A3. Как всегда, роли в этой премиальной "компании" четко поделены: если Mercedes предлагает элегантные модели, то BMW, например, традиционно делает ставку на спортивный характер. Непосредственно A-class (особенно в возрасте 5-6 лет) является довольно надежным авто.
Karl – довольно редкое сегодня предложение в сегменте городских автомобилей. Это очень маленький автомобиль с длиной около 3,7 м, от подобных моделей производители в последнее время отказываются. Если только не предложить покупателям стильный, практичный и надежный хэтчбек, которым и оказался маленький Opel Karl. Выглядит машина просто, но владельцев не расстраивает.
Один из лучших и популярнейших европейских автомобилей не мог не попасть в список самых надежных хэтчбеков. Volkswagen Golf, особенно в шестом поколении, получился очень удачным предложением. Он не был дешевым новым, для покупки на вторичке также придется поднакопить средств. Но автомобиль порадует надежностью и не доставит больших проблем – особенно в случае базовых моторов и механической КПП.
Удобно, что Golf существует в нескольких вариациях. Для тех, кому нужен максимально практичный автомобиль в компактном кузове, существует модель с приставкой Plus. Достоинства (в том числе надежность) те же, что и в стандартном Golf. Но салон – практичнее, а дизайн – попроще.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых надежных автомобилях, которые выбрали немецкие специалисты. Машины распределили по возрастным категориям и проверили миллионы экземпляров.