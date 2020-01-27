Самые крутые Skoda Octavia 2021 рассекретили раньше премьеры

Совсем скоро Skoda должна представить спортивную и внедорожную версии новой Octavia 2021. Однако уже сейчас у нас есть возможность посмотреть на их внешний вид

Фотографии лифтбэка Skoda Octavia RS и универсала Skoda Octavia Scout появились на фанавом сайте forum.octaviaclub.cz. И, судя по ним, спортивная и кроссоверная Октавия будут заметно отличаться от обычной модели (что, в общем-то, немудрено).

Лифтбэк Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Так,у Skoda Octavia RS 2021 появится другие бамперы (более "злые"), небольшой спойлер на крышке багажника, прямоугольные патрубки выхлопа и оригинальные колесные диски. Кроме того, опционно будет доступен тюнинг пакет "антихром". А вот Skoda Octavia Scout похвастает увеличенным клиренсом (примерно на 15 мм), "лёгким" пластиковым обвесом кузова и матово-серебристыми накладками в нижней части бамперов.

Лифтбэк Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Универсал Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Универсал Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Универсал Skoda Octavia Scout 2021 forum.octaviaclub.cz

Универсал Skoda Octavia Scout 2021 forum.octaviaclub.cz

Что касается технических характеристик, подробностей как таковых нет, известно лишь, что заряженный лифтбэк впервые появится в продаже в версии плагин-гибрид (а именоваться он будет как Octavia RS iV): скорее всего, его оснастят 25-сильной установкой от Volkswagen Golf GTE. Кроме того, в гамме ожидается бензиновая версия, с ней мотором поделится Golf GTI – это будет 2,0-литровый двигатель на аналогичные 245 л.с. В то же время универсал Octavia Scout 2020 уже в базе получит полный привод.

Skoda Octavia 2020 skoda-storyboard.com

Как ранее заявили в самой Skoda, лифтбэк Octavia RS 2021 дебютирует 3 марта на Женевском автосалоне, возможно, Scout покажут там же.

Таким тизером Skoda анонсировала премьеру заряженного гибрида Octavia skoda-storyboard.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Skoda объявила украинские цены на свой самый маленький кроссовер.

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