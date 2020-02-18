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18 февраля • обновлено в 18:08
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Самые крутые седаны Toyota получат начинку Mazda

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Компания Mazda поможет Toyota с разработкой новых люковых моделей. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Речь идет о создании преемников Toyota Mark X и Crown. В наших краях эти модели не особо знакомы, однако самим японцам эти автомобили хорошо знакомы. Причём на протяжении многих лет: седан Mark X выпускался больше полувека, с с 1968 по 2019 год, за это время машина пережила смену 11 поколений и разошлась общим тиражом свыше 6,5 млн ед. В то же время Toyota Crown является еще большим долгожителем: этот седан выпускают по сей день, начиная с 1955 года. На ее счету – аж 15 поколений.

Toyota Mark X - последний выпущенный седан

Toyota Mark X - последний выпущенный седан

bestcarweb.jp

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Но вернёмся к сотрудничеству Toyota и Mazda. Компании уже давно сотрудничают в сфере разработок (например, Toyota Yaris, которая продаётся в США, является полным клоном Mazda 2, кроме того в 2017 году обе компании создали совместное предприятие), однако на этот раз задача стоит более сложная – Mazda предстоит позаботиться о подготовке технического фундамента для сменщиков Mark X и Crown.

Актуальный Toyota Crown

Актуальный Toyota Crown

bestcarweb.jp

Актуальный Toyota Crown

Актуальный Toyota Crown

bestcarweb.jp

Партнёр Toyota возьмётся за проектирование заднеприводной платформы для этих новинок, а также создание двигателей: причем не только бензиновой "шестерки", но и дизельного мотора. Данная информация выглядит довольно странно, учитывая, что у Mazda нет такой платформы и подобных двигателей, но источник уверяет, что именно по такому пути и всё и пойдет. При этом логика в таком решении есть: объединение усилий, судя по всему, является единственным возможным шансом наладить необходимый объем выпуск заднеприводных седанов – такой, чтобы проект не был убыточным.

Возможный внешний вид преемника Toyota Crown

Возможный внешний вид преемника Toyota Crown

bestcarweb.jp

Возможный внешний вид сменщика Toyota Crown

Возможный внешний вид сменщика Toyota Crown

bestcarweb.jp

Деталей, равно как и сроков появления преемников Toyota Mark X и Crown, нет.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже в следующем месяце Toyota представит маленький кроссовер в стиле RAV4 – он будет конкурировать с Nissan Juke.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota Mazda
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