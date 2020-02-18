Самые крутые седаны Toyota получат начинку Mazda

Компания Mazda поможет Toyota с разработкой новых люковых моделей. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Речь идет о создании преемников Toyota Mark X и Crown. В наших краях эти модели не особо знакомы, однако самим японцам эти автомобили хорошо знакомы. Причём на протяжении многих лет: седан Mark X выпускался больше полувека, с с 1968 по 2019 год, за это время машина пережила смену 11 поколений и разошлась общим тиражом свыше 6,5 млн ед. В то же время Toyota Crown является еще большим долгожителем: этот седан выпускают по сей день, начиная с 1955 года. На ее счету – аж 15 поколений.

Toyota Mark X - последний выпущенный седан bestcarweb.jp

Но вернёмся к сотрудничеству Toyota и Mazda. Компании уже давно сотрудничают в сфере разработок (например, Toyota Yaris, которая продаётся в США, является полным клоном Mazda 2, кроме того в 2017 году обе компании создали совместное предприятие), однако на этот раз задача стоит более сложная – Mazda предстоит позаботиться о подготовке технического фундамента для сменщиков Mark X и Crown.

Актуальный Toyota Crown bestcarweb.jp

Актуальный Toyota Crown bestcarweb.jp

Партнёр Toyota возьмётся за проектирование заднеприводной платформы для этих новинок, а также создание двигателей: причем не только бензиновой "шестерки", но и дизельного мотора. Данная информация выглядит довольно странно, учитывая, что у Mazda нет такой платформы и подобных двигателей, но источник уверяет, что именно по такому пути и всё и пойдет. При этом логика в таком решении есть: объединение усилий, судя по всему, является единственным возможным шансом наладить необходимый объем выпуск заднеприводных седанов – такой, чтобы проект не был убыточным.

Возможный внешний вид преемника Toyota Crown bestcarweb.jp

Возможный внешний вид сменщика Toyota Crown bestcarweb.jp

Деталей, равно как и сроков появления преемников Toyota Mark X и Crown, нет.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже в следующем месяце Toyota представит маленький кроссовер в стиле RAV4 – он будет конкурировать с Nissan Juke.

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