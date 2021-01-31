Самые доступные кроссоверы современности: цены на бюджетные модели

Если оставить за скобками ажиотаж вокруг электромобилей, которым еще долго придется взбираться на олимп автомобильного рынка, наиболее популярным сегментом сегодня являются кроссоверы.

AutoOboz собрал самые дешевые модели этого класса и выяснил, сколько они стоят. Цена некоторых бюджетных кроссоверов действительно поражает демократичностью, другие модели стоят чуть дороже, но предлагают богатое оснащение. Все они достойны внимания. Каждая из представленных машин пользовалась бы высоким спросом в Украине,если бы поступила в продажу, хотя кое-что из списка можно купить и у нас.

Suzuki S-Presso

Маленький японский кроссовер создан для развивающихся рынков. Новинку выполнили в очень брутальном стиле, вдохновленном Suzuki Jimny. Благодаря этому компактный S-Presso выглядит бойко и похож на "настоящий автомобиль".

Suzuki S-Presso выглядит брутально Suzuki

Тем не менее, на бездорожье с этой машиной лучше не соваться. Ведь покупатели могут расчитывать только на передний привод, да и колеса довольно маленькие. Стоит Suzuki S-Presso $5200 в базовом исполнении. Очень привлекательно, правда?

S-Presso – доступный кроссовер за $5200 Suzuki

Салон Suzuki S-Presso выглядит просто, но практично Suzuki

Кроссовер оснащен мотором объемом 1 л мощностью 68 л.с. (90 Нм крутящего момента). В паре с ним работают 5-ступенчатая МКПП или автоматическая коробка. В салоне внимание привлекает необычное круглое оформление дисплея мультимедийной системы. Есть поддержка сервисов Apple CarPlay и Andriod Auto.

Mahindra KUV100

Компактный индийский кроссовер, который выступает в том же сегменте, что и Suzuki S-Presso. Но стоит дороже – от $8000. Да мы в Украине все равно не отказались бы от такой необычной машины за эти деньги.

Mahindra KUV100 выглядит странновато Mahindra

Правда, не все покупатели согласились бы приобрести Mahindra KUV100. Главный недостаток модели – неоднозначный дизайн. Кроссовер нельзя назвать откровенно красивым. По меньшей мере KUV100 выглядит странно, если не отталкивающе. Силуэт перегружен сложными выштамповками на компактном кузове, а дизайн сопровождается странноватыми мелкими декоративными элементами вроде хромированных "зубов" на решетке.

Интерьер KUV100 получился довольно современным Mahindra

Козырь Mahindra KUV100 – цена в $8000 Mahindra

Бензиновый 1,2-литровый двигатель модифицирован для соответствия строгим экологическим требованиям, мощность – довольно достойные 83 л.с., что в сочетании с компактными размерами автомобиля может подарить почти спортивный опыт эксплуатации.

Renault Kwid

Kwid является самым дешевым кроссовером Renault и одним из самых доступных автомобилей в своем сегменте. Главной целью компании было создать очень дешевый компактный автомобиль для молодежи и небогатых семей. Все получилось, ведь машина выглядит отлично и стоит всего $4000.

Renault Kwid – очень дешевая машина Renault

Благодаря недавнему рестайлингу Renault Kwid получил стильный современный дизайн и особую модификацию Climder, которую отличают яркие цветовые акценты на кузове и в салоне.

Салон Kwid хоть и выполнен из простых материалов, но выглядит хорошо Renault

Renault Kwid выступает в сегменте ультрабюджетных моделей Renault

Бюджетный кроссовер предлагают с двигателями объемом 0,8 л мощностью 54 л.с. (72 Нм крутящего момента) или 1 л на 68 л.с. (91 Нм). Можно выбрать механическую и автоматическую КПП. В оснащении есть мультимедийная системая с монитором диагональю 8 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Renault Kiger

28 января 2021 года французская компания официально представила, пожалуй, самую важную модель нового года – кроссовер Renault Kiger. Автомобиль стоит всего $7000, но, глядя на эту классную машину, поверить в такую цифру довольно трудно.

Renault Kiger – "горячая" новинка 2021 года Renault

Новый Renault Kiger выполнили в очень эффектном дизайне. В передней части "нарисовали" крупную решетку и двухуровневую светотехнику со стильными узкими дневными ходовыми огнями. Задние фонари сделали в виде С-образных блоков, которые напоминают более дорогой и крупный кроссовер Renault Captur.

Дизайн Renault Kiger получился эффектным Renault

В салоне Kiger все очень знакомо Renault

Салон выполнен в современном стиле и напоминает другие модели компании. Машину будут поставлять на рынок с двумя модификациями 1-литрового двигателя: в безнаддувном исполнении мощность составляет 72 л.с., с турбиной – 100 л.с. Долгожданная новинка, которая точно понравится покупателям.

Hyundai Venue

Самый маленький кроссовер Hyundai получился стильным автомобилем. На индийском рынке модель оценили в $10 000. Это совсем немного, но с 2021 года компактный Venue доступен и в Украине. Правда, у нас за новинку придется заплатить минимум $18 000. Дело в том, что для нашей страны заявлена глобальная модификация. Например, в США такая машина стоит от $17 000.

Hyundai Venue – маленький современный кроссовер Hyundai

Кроме эффектной внешности, корейский кроссовер получил уютный и хорошо оснащенный интерьер. В движение Hyundai Venue приводит бензиновый четырехцилиндровый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с., который работает в паре с механической КПП или вариатором.

Салон Venue выглядит отлично Hyundai

Hyundai Venue легко привлекает взгляды Hyundai

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