Самые дорогие кроссоверы загнали в настоящее бездорожье: что из этого вышло

YouTube-канал SUV Battle подверг внедорожным испытаниям самые дорогие кроссоверы современности. В тесте участвовало семь моделей класса премиумSUV, и каждая из них по-своему показала себя на офф-роуде.

Итак, как следует из видео, "на исходную" вышли следующие модели: Audi Q7 / Q8, BMW X5 / X6, Jeep Grand Cherokee, Lexus RX 350, Range Rover Sport, Mercedes GLE, а также Volvo XC90. Это действительно самые дорогие и самые лучшие автомобили в своем роде. Они обладают крупными размерами, мощными двигателями, продвинутыми электронными помощниками и отличными ходовыми качествами. Однако если все эти качества им хорошо помогают на асфальте, то за пределами дорог – картина несколько другая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

И вот что показал тест. Jeep Grand Cherokee прошел преграду быстро и без труда, поэтому вскоре он покинул бой победителем. А вот остальным машинам пришлось несладко – из-за сочетания сложных условий и больших массы им не хватало тяги и мощности. Удивили разве что BMW X6, который пробирался по бездорожье лучше, чем X5, а также Audi Q8 – она тоже довольно легко преодолела препятствие. Самый мощный Range Rover ожидаемо проехал офф-роуд уверенно и спокойно, Volvo XC90 – долго "вылезал" и в конечном счете всё же смог пересечь финишную, а вот Lexus сдался почти сразу. Mercedes GLE также было тяжело, но в итоге он справился с трудностями.

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