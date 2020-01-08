Самые дорогие авто, которые были проданы в 2019 году

В начале января интернет-магазин eBay традиционно публикует список список самых дорогих товаров, которые были проданы на его площадках за последний год. В 2019-м этот рейтинг оккупировали автомобили.

Как сообщает сайт онлайн-площадки, в ТОП-20 самых дорогих лотов, проданных на eBay в период между 1 января и 6 декабря 2019 года, вошло 11 автомобилей, а также 1 дом на колесах.

Lamborghini Aventador Roadster tamebay.com

Самым ценным автомобилем стал суперкар Lamborghini Aventador Roadster 2015 года – его продали за $349 800. Он, соответственно, занял первое место в рейтинге. На второй позиции оказался трейлер Newmar King Aire Motorhome 2014 г.в., который обошелся новому владельцу в $280 000, а замыкает тройку – кроссовер Lamborghini Urus 2019 в эксклюзивном окрасе Bianco Icarus – за новенького "итальянца" отдали $245 995.

Newmar King Aire Motorhome tamebay.com

Далее по списку идут следующие авто:

Ford GT 2005 (220 000$);

Lamborghini Huracan LP580−2 2019 (209 900$);

Lamborghini Aventador Coupe 2012 года ($200 000);

Porsche 911 2019 ($199 000);

Lamborghini Murcielago 2009 ($190 000);

Ferrari 458 Italia 2013 ($185 000);

Lamborghini Gallardo LP 560−4 Spyder 2014 ($174 995),

Rolls-Royce Phantom Drophead 2013 ($172 100);

Aston Martin Vanquish Coupe 2017 ($169 700).

Ford GT tamebay.com

Что интересно, самый дорогой автомобиль с ценником в почти 350 тысяч долларов занял лишь четвертое место в общем рейтинге. На первом месте расположился обед с одним из богатейших людей мира, американским инвестором Уорреном Баффетом. Его продали за баснословные 4,56 млн долларов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, легендарные "Джипы" перейдут на электротягу.

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