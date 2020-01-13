На все деньги: самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году

За прошлый год в Украине произошло свыше 160 тысяч аварий, в которых, несомненно, не могли не отметиться машины с впечатляющими ценниками.
OBOZREVATEL составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые пострадали на украинских дорогах в 2019 году (за основу была взята статья, опубликованная на ресурсе TopGir). В этом списке оказались эксклюзивные спорткары, электромобиль Tesla и целых два внедорожника Bentley. В общей же сложности – 12 автомобилей.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
topgir.com.ua
Новый итальянский седан в заряженном исполнении, который разбили в Днепре. Впрочем, вскоре после инцидента машину восстановили.
Audi R8
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
dtp.kiev.ua, Facebook
Минувшей осенью в Киеве на Печерске водитель суперкара Audi R8 потерял управление. Итог этого можно увидеть на фото.
Bentley Bentayga
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
autocentre.ua
А это ДТП произошло в Одессе. Жена одного из местных чиновников протаранила трамвай на Bentley Bentayga. Ремонт одного из самых дорогих кроссоверов явно был недешевым.
Bentley Bentayga (да, опять)
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
patrol.police.gov.ua
Еще один Бентайга, только на этот раз авария произошла в Киеве. Машиной управлял пьяный водитель, который после содеянного, что интересно, уснул прямо за рулём.
Dodge Viper
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
timur_kiev_carspotter, Instagram
600-сильный Viper, у которого, к тому же, нет таких электронных помощников, как ESP и трэкшн-контроль, требует особых навыков вождения и осторожного поведения. Иначе может произойти то, что случилось с одним из таких "Доджей" в Киеве на День автомобилиста (30 октября).
Mercedes-AMG GT63 S 4 Door
Самый мощный автомобиль (640 л.с.) в линейке Mercedes-AMG GT, который также угодил в ДТП в Киеве. Из хорошего – повреждения не такие страшные, как могли быть.
Brabus Mercedes G-Class
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
topgir.com.ua
Водитель заряженного Гелендвагена решил покататься по парковке супермаркета в нетрезвом состоянии. Это стоило ему трёх машин – своей и еще двух (последние оказались протараненными из-за его безрассудства).
Brabus G800 Widestar
Еще один разбитый G-Wagen от Brabus, только на сей раз речь идет о самой крутой версии – за 500 000 долларов. Место действия – Киев.
Infiniti G35 Coupe
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
dtp.kiev.ua, Facebook
Весьма эффектное ДТП с участием купе Infiniti. Двигаясь по Брест-Литовскому шоссе в Киеве, водитель не справился с управлением и "поймал крышу"
Tesla Model 3
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
dtp.kiev.ua, Facebook
Одной из первых "троек" Tesla в Украине, к большому разочарованию, недолго суждено было ездить: летом 2019 года машина угодила в серьезное ДТП на Бориспольском шоссе. Машина протаранила Mercedes S-Class, а сзади в нее врезался Toyota Land Cruiser Prado.
Ford Mustang
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
dtp.kiev.ua, Facebook
Новенький Ford Mustang также отметился в ДТП в прошлом году. Жёлтый пони-кар не поделил дорогу в Киеве с Daewoo Matiz.
Porsche Macan
Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году
kiev.informator.ua
Не обошлось в прошлом году и без разбитых Porsche – в частности, в ДТП попал свежий Macan. Автомобиль превратился в груду металла, но, к большому счастью, обошлось без жертв. Как и во всех вышеперечисленных случаях.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие пять вещей скоро исчезнут из автомобилей.
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