На все деньги: самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году

За прошлый год в Украине произошло свыше 160 тысяч аварий, в которых, несомненно, не могли не отметиться машины с впечатляющими ценниками.

OBOZREVATEL составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые пострадали на украинских дорогах в 2019 году (за основу была взята статья, опубликованная на ресурсе TopGir). В этом списке оказались эксклюзивные спорткары, электромобиль Tesla и целых два внедорожника Bentley. В общей же сложности – 12 автомобилей.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году topgir.com.ua

Новый итальянский седан в заряженном исполнении, который разбили в Днепре. Впрочем, вскоре после инцидента машину восстановили.

Audi R8

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году dtp.kiev.ua, Facebook

Минувшей осенью в Киеве на Печерске водитель суперкара Audi R8 потерял управление. Итог этого можно увидеть на фото.

Bentley Bentayga

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году autocentre.ua

А это ДТП произошло в Одессе. Жена одного из местных чиновников протаранила трамвай на Bentley Bentayga. Ремонт одного из самых дорогих кроссоверов явно был недешевым.

Bentley Bentayga (да, опять)

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году patrol.police.gov.ua

Еще один Бентайга, только на этот раз авария произошла в Киеве. Машиной управлял пьяный водитель, который после содеянного, что интересно, уснул прямо за рулём.

Dodge Viper

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году timur_kiev_carspotter, Instagram

600-сильный Viper, у которого, к тому же, нет таких электронных помощников, как ESP и трэкшн-контроль, требует особых навыков вождения и осторожного поведения. Иначе может произойти то, что случилось с одним из таких "Доджей" в Киеве на День автомобилиста (30 октября).

Mercedes-AMG GT63 S 4 Door

Самый мощный автомобиль (640 л.с.) в линейке Mercedes-AMG GT, который также угодил в ДТП в Киеве. Из хорошего – повреждения не такие страшные, как могли быть.

Brabus Mercedes G-Class

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году topgir.com.ua

Водитель заряженного Гелендвагена решил покататься по парковке супермаркета в нетрезвом состоянии. Это стоило ему трёх машин – своей и еще двух (последние оказались протараненными из-за его безрассудства).

Brabus G800 Widestar

Еще один разбитый G-Wagen от Brabus, только на сей раз речь идет о самой крутой версии – за 500 000 долларов. Место действия – Киев.

Infiniti G35 Coupe

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году dtp.kiev.ua, Facebook

Весьма эффектное ДТП с участием купе Infiniti. Двигаясь по Брест-Литовскому шоссе в Киеве, водитель не справился с управлением и "поймал крышу"

Tesla Model 3

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году dtp.kiev.ua, Facebook

Одной из первых "троек" Tesla в Украине, к большому разочарованию, недолго суждено было ездить: летом 2019 года машина угодила в серьезное ДТП на Бориспольском шоссе. Машина протаранила Mercedes S-Class, а сзади в нее врезался Toyota Land Cruiser Prado.

Ford Mustang

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году dtp.kiev.ua, Facebook

Новенький Ford Mustang также отметился в ДТП в прошлом году. Жёлтый пони-кар не поделил дорогу в Киеве с Daewoo Matiz.

Porsche Macan

Самые дорогие авто, которые разбили в Украине в 2019 году kiev.informator.ua

Не обошлось в прошлом году и без разбитых Porsche – в частности, в ДТП попал свежий Macan. Автомобиль превратился в груду металла, но, к большому счастью, обошлось без жертв. Как и во всех вышеперечисленных случаях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие пять вещей скоро исчезнут из автомобилей.

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