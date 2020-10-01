Самые дешевые машины с автоматической КПП: что купить до 500 тыс. грн

Несмотря на то, что традиционно автомобили с механической КПП занимают самые дешевые позиции на рынке, все большую популярность отвоевывают автоматические коробки. Украина – не исключение.

АвтоОбоз выяснил, с какой суммой на нашем рынке можно купить самый доступный автомобиль с АКПП, какие предложения есть в разных классах и что можно выбрать вплоть до 500 000 грн. Но начнем намного дешевле.

Ravon R2

Компактный хэтчбек Ravon R2 из Узбекистана стоит 260 000 грн в базовой комплектации. И уже в этом случае модель оснащена 4-ступенчатой автоматической КПП. Это самая дешевая новая машина в Украине с АКПП.

К тому же, на стороне автомобиля компактный (что удобно в городе), но практичный пятидверный кузов и стильный дизайн, который берет свое начало у Chevrolet Spark и все еще выглядит современно.

Lada Granta

Подборки дешевых автомобилей не обходятся без моделей Lada. Самая дешевая машина компании – Granta – в Украине в случае выбора 4-ступенчатой автоматической коробки стоит 277 200 грн. Но в этом случае бюджетный седан произведен не на заводе ЗАЗ, где недавно стартовала сборка автомобилей АвтоВАЗ.

Ravon R3

Еще один автомобиль из Узбекистана – и тоже с "автоматом". Но, в отличие от младшей модели R2, седан R3 в стандарте поставляется с механической коробкой. За машину с АКПП необходимо заплатить 293 000 грн. Что, тем не менее, отлично вписывается в бюджетный сегмент. При этом коробка будет не 4-ступенчатой, а 6-ступенчатой.

Этот автомобиль хорошо знаком нашим автомобилистам, ведь это немного перелицованный Chevrolet Aveo прошлого поколения. Кстати, за те же деньги (с той же 6АКПП и 106-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 л) можно купить Ravon R4, который выглядит современнее.

Lada Xray

Еще один автомобиль Lada в подборке – компактный кроссовер Lada Xray. На этот раз машина с автоматической коробкой, как указано на сайте украинского представительства компании, собрана на ЗАЗе и стоит 313 200 грн.

Модель оснащена 5-ступенчатой роботизированной КПП (автоматизированная механическая трансмиссия – АМТ).

Renault Sandero

За доступный французский компакт нужно заплатить 353 100 грн, если хочется отказаться от механической коробки передач. В таком случае Sandero предлагается с 5-ступенчатой роботизированной КПП.

Renault Logan

Седан Renault Logan тоже можно приобрести с такой коробкой передач, но модель обойдется совсем немного дороже – 354 200 грн. Кстати, совсем недавно производитель показал новые Logan и Sandero 2021 модельного года – пока под брендом Dacia для Западной Европы, но совсем скоро бюджетные автомобили получат логотипы Renault.

JAC S2

Трудно говорить о дешевых автомобилях, не вспоминая про китайские модели. Они тоже бывают с автоматическими коробками на украинском рынке. Компактный кроссовер JAC S2 с бесступенчатым вариатором CVT и 1,5-литровым двигателем обойдется в 404 700 грн.

Эта машина зарекомендовала себя на украинском рынке. Китайский кроссовер хорошо оснащен, современно выглядит и является вполне надежным выбором.

Еще один подходящий под описание представитель бренда – JAC S3. Этот кроссовер стоит 441 750 грн и оснащен вариатором CVT, который работает в связке с мотором объемом 1,6 л.

Интересная новинка – JAC S4. Этот китайский автомобиль тоже можно заказать с вариатором. В таком исполнении за машину попросят от 498 750 грн. Дороже соседей по модельному ряду, но и выглядит S4 современнее и интереснее.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых доступных кроссоверах на украинском рынке.